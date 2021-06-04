Рогозин рассказал, как зарубежные астронавты проводили военные эксперименты на МКС

Москва, 4 июня. Западные астронавты проводили на МКС военные эксперименты, но и российские космонавты не сидели сложа руки. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В российском сегменте Международной космической станции космонавты выполняли задание Минобороны РФ, подчеркнул глава госкорпорации.

«Мы знаем, что и наши американские коллеги проводили некоторые эксперименты в интересах своего министерства обороны, и у нас первое время тоже было несколько экспериментов, таких по сути гражданских, не связанных с применением оружия, но тем не менее заказчиком выступало Минобороны РФ», — озвучил Рогозин РИА Новости.

Рогозин уточнил, что российские космонавты вели наблюдение за определенными районами Земли.

Ранее глава Роскосмоса заявил о возможности допуска США к участию в проекте полета на Венеру. Этот вопрос будет обсуждаться во время переговоров с новым директором NASA Биллом Нельсоном. Роскосмос готов сотрудничать с американскими учеными, если они захотят принять участие в совместном проекте межпланетной станции «Венера-Д», подчеркнул Рогозин.