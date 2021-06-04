Эфир: Татьяна Буланова приглашает на авторский вечер поэтессы Галины Заренковой

В пятницу, 4 июня, с 13:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция заслуженной артистки РФ Татьяны Булановой и поэтессы Галины Заренковой. В рамках мероприятия творческий тандем презентует ежегодный гала-концерт поэтессы, который состоится в Петербурге, и новый альбом «Сто песен Галины Заренковой».

Концерт пройдет 9 июня в БКЗ «Октябрьский», и на нем зрители услышат не только новые стихи и песни Заренковой, но и «новые» имена авторов музыки — они всем хорошо известны, но обычно эти люди не писали мелодий, а поэзия Галины Заренковой вдохновила их на это. И среди этих «открытий» заслуженные артисты РФ Татьяна Буланова, Сергей Рогожин, Марина Капуро, Юрий Охочинский.

Кроме того, в шоу-программе примут участие: Александр Морозов и Светлана Сурганова, они тоже представят публике свои новые работы. Также участниками гала-концерта станут Наташа Королева, Вика Цыганова, Сергей Минаев, Оксана Федорова, Валерий Дайнеко, Григорий Чернецов и многие другие. Стихи прозвучат в исполнении автора — Галины Заренковой и известных театральных актеров: Владимира Конкина, Владимира Глазунова, Елены Переслени.