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04 июня 13:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:51
Политика
Песков: у России нет враждебности к Эстонии
13:51
Политика
Кремль ответил ФБР на слова о российских хакерах
13:48
Политика
Эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавируса проверили в России
13:47
Общество
Чернышенко объяснил важность цифровизации на примере ситуации с пандемией
13:46
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей
13:46
Ближний Восток
В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки
13:46
Ближний Восток
Поставки оружия боевикам и убийства журналистов: мафиози Пекер продолжает разоблачать политиков Турции
13:42
Экономика
Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис
13:41
Общество
«Государство» обыграло «Бизнес» в товарищеском баскетбольном матче на ПМЭФ
13:41
ФАН-ТВ
ФАН поздравляет Алексея Навального с Днем рождения!
13:41
Политика
В США рассказали, какое оружие отобьет у Украины желание воевать с Россией
13:40
Экономика
Чернышенко оценил популярность туристического кешбэка в России
13:40
Происшествия
Самолет с неисправным шасси благополучно приземлился в Шереметьево
13:40
Общество
Вице-премьер РФ Чернышенко назвал возможные сроки появления 6G в России
13:38
Шоу-бизнес
Дробыш рассказал, как Пугачева вернула его из Финляндии в Россию
13:38
Происшествия
Опубликовано видео задержания подозреваемого в краже у ветерана Пронина
13:37
Происшествия
Правоохранители разыскивают подозреваемую в убийстве екатеринбурженку
13:35
Армия
Власти США описали военные достижения России словами «это уже не та страна»
13:31
Происшествия
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Общество
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Эфир: Татьяна Буланова приглашает на авторский вечер поэтессы Галины Заренковой

  /   Обновлено: 04 июня 2021 13:11
Общество
Эфир: Татьяна Буланова приглашает на авторский вечер поэтессы Галины Заренковой
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

В пятницу, 4 июня, с 13:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция заслуженной артистки РФ Татьяны Булановой и поэтессы Галины Заренковой. В рамках мероприятия творческий тандем презентует ежегодный гала-концерт поэтессы, который состоится в Петербурге, и новый альбом «Сто песен Галины Заренковой».

Концерт пройдет 9 июня в БКЗ «Октябрьский», и на нем зрители услышат не только новые стихи и песни Заренковой, но и «новые» имена авторов музыки — они всем хорошо известны, но обычно эти люди не писали мелодий, а поэзия Галины Заренковой вдохновила их на это. И среди этих «открытий» заслуженные артисты РФ Татьяна Буланова, Сергей Рогожин, Марина Капуро, Юрий Охочинский.

Кроме того, в шоу-программе примут участие: Александр Морозов и Светлана Сурганова, они тоже представят публике свои новые работы. Также участниками гала-концерта станут Наташа Королева, Вика Цыганова, Сергей Минаев, Оксана Федорова, Валерий Дайнеко, Григорий Чернецов и многие другие. Стихи прозвучат в исполнении автора — Галины Заренковой и известных театральных актеров: Владимира Конкина, Владимира Глазунова, Елены Переслени.

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петербург татьяна буланова концерт заренкова
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