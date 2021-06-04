Застрявших на горе подростков спасли в Челябинской области

Челябинск, 4 июня. В городе Аше четверо детей забрались на скалу и не смогли спуститься назад. Вызволять их пришлось спасателям.

Четверо подростков в возрасте 10-11 лет поднялись на гору высотой 50 метров и не смогли спуститься обратно самостоятельно, рассказали в ГУ МЧС по региону. Спасать несовершеннолетних направили сотрудников пожарной охраны, промышленных альпинистов и полицейских.

Службы работали слаженно, им удалось спустить ребят в безопасное место и передать в руки врачей для оказания необходимой помощи. Состояние детей оценивается как удовлетворительное, их жизням ничего не угрожает.

Восьмилетняя девочка спасла малолетних братьев и сестер из задымленной квартиры, сообщал ФАН. Дети играли с огнем без присмотра, и когда пламя распространилось, старшая сестра вывела детей из дома, а потом пришла и потушила пожар самостоятельно.