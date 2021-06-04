Семья футболиста Павла Мамаева готовится к похоронам

Москва, 4 июня. Семья известного российского футболиста Павла Мамаева готовится к похоронам. О смерти родственника спортсмена сообщил его адвокат Игорь Бушманов.

Мамаев остался без отца, который был для него поддержкой и опорой. По словам представителя спортсмена, родитель очень переживал из-за дела, возбужденного в отношении сына и его друга Александра Кокорина.

«Стало известно, что скончался отец Павла Мамаева, который оказывал ему большую помощь, поддерживал его морально. В принципе, это был тот человек, благодаря которому Павел держался весь процесс и продолжает держаться до настоящего времени», — подчеркнул Бушманов во время общения с РЕН ТВ.

Последнее время адвокаты оскандалившихся футболистов требовали пересмотра апелляционного приговора Московского городского суда. Второй кассационный суд общей юрисдикции не удовлетворил жалобы юристов.