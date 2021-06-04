Киргизия обвинила Таджикистан в обострении обстановки на границе

Бишкек, 4 июня. Бишкек выступил с обвинениями в адрес Душанбе касательно соблюдения договоренностей о государственной границе.

Как заявляет пресс-служба киргизского правительства, ситуация на границе между странами обостряется, так как Таджикистан нарушил ранее достигнутые договоренности.

В сообщении указывается, что таджикские военные, нарушая соглашение о проведении работ на оговоренных территориях до завершения процедуры делимитации и демаркации, "проникли вглубь территории Киргизской Республики". Прошлой ночью, как утверждается, военнослужащие установили контейнер на участке госграницы Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области.

Ранее сообщалось, что ситуация на киргизско-таджикской границе стала темой переговоров президента РФ Владимира Путина и его киргизского коллеги Садыра Жапарова.

Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии обострился 29 апреля. В ходе перестрелок с обеих сторон погибли десятки человек, более 200 пострадали. Позже в Душанбе подтвердили гибель 19 человек на границе с Киргизией, сообщает сайт 360tv.ru.