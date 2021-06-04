Иркутские полицейские обезвредили вооруженного дебошира с помощью табельного оружия

Иркутск, 4 июня. Житель Усолья-Сибирского вел себя неадекватно и напугал местную жительницу. Чтобы успокоить дебошира, прибывшим полицейским пришлось открыть огонь.

Правоохранителей вызвала женщина, на которую нападал неадекватный мужчина, угрожавший ножом. Когда сотрудники правопорядка прибыли, им пришлось совершить предупредительный выстрел в воздух, но, несмотря на это, местный житель набросился на одного из них.

В итоге полицейские выстрелили по ногам нападавшего, чтобы успокоить его. В отношении мужчины может быть возбуждено уголовное дело по статье ч.2 ст.318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Сотрудники ДПС задержали пьяного водителя на Ставрополье, сообщал ФАН. Дебошир, после того как силовики с трудом надели на него наручники, стал биться головой о служебный автомобиль.