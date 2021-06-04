Дания намерена первой в мире приобрести электрические самолеты для нужд ВВС

Копенгаген, 4 июня. Королевские военно-воздушные силы Дании получат на вооружение два электрических воздушных судна. Такие действия направлены на снижение выбросов углекислых газов.

При этом в течение двух лет тестового периода будет осуществляться оценка потенциала этих воздушных судов на электрических двигателях. Подобная инициатива является первой в мире со стороны вооруженных сил, сообщили в минобороны Дании.

Датские военнослужащие получат винтовые самолеты Velis Electro от компании Pipistrel.

Ранее сообщалось, что в минобороны Дании отказались комментировать сообщения о шпионаже за канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В военном ведомстве сообщили, что подобные действия против союзников являются неприемлемыми.