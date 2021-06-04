Российские семьи смогут распоряжаться маткапиталом с помощью смартфона

Москва, 4 июня. Новое предложение Минтруда РФ предполагает, что управление материнским капиталом будет осуществляться через приложение на телефоне.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил о том, что в настоящее время министерство прорабатывает возможность расширения управления материнским капиталом. Об этом пишет ТАСС.

Так, по новой инициативе, граждане РФ получат возможность управления маткапиталом через специальное приложение для смартфонов. Глава ведомства сообщил о данной наработке во время Петербургского международного экономического форума.

Проект находится в стадии доработки совместно с крупнейшими структурами финансового сектора.

Ранее руководитель Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов высказывал свою точку зрения о том, какие риски существуют у отечественной банковской системы.