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04 июня 10:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:50
Технологии
В России начнут разработку первой частной космической ракеты
10:50
Происшествия
Адвокаты Пивоварова готовят расширенную жалобу на арест своего подзащитного
10:50
Происшествия
СК опрашивает дачников после обнаружения останков 27 детей под Смоленском
10:48
Происшествия
Потасовка между водителями в Петербурге закончилась стрельбой
10:48
Политика
В Кремле назвали обреченными на провал попытки диктата в диалоге России и США
10:47
Общество
Глава РАН предложил способ повышения темпов вакцинации от COVID-19 в РФ
10:42
Происшествия
Молодой петербуржец отравился антидепрессантами и попал в больницу
10:42
Технологии
Ростех назвал сроки завершения испытаний огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка»
10:41
Технологии
Ростех представил новый боеприпас для борьбы с высокоточным оружием
10:40
Происшествия
Душевнобольной петербуржец с топором повредил несколько авто на парковке ФСБ
10:36
Происшествия
Известная художница стала жертвой автоугонщиков в Петербурге
10:36
Происшествия
Школьница отравилась лекарствами и попала в больницу в Петербурге
10:34
Происшествия
Молодой дагестанец зарезал соседа, назвавшего его «закладчиком»
10:34
Экономика
Стоимость подержанных автомобилей выросла на российском рынке в мае
10:31
Экономика
Гендиректор РФПИ подтвердил намерения ivi провести IPO
10:31
Политика
Суд отклонил иск «Медузы» об исключении из списка СМИ-иноагентов
10:31
Происшествия
Мертвую женщину обнаружили на детской площадке в Ленобласти
10:29
Общество
С кострами и палатками: как будет проходить Грушинский фестиваль-2021
10:29
Общество
Задержанного за мошенничество депутата Новосибирской области отпустили из-под стражи
10:27
Экономика
Минфин РФ прорабатывает варианты изменения налогообложения бизнеса
Все новости

Российские семьи смогут распоряжаться маткапиталом с помощью смартфона

Экономика
Российские семьи смогут распоряжаться маткапиталом с помощью смартфона
pixabay.com

Москва, 4 июня. Новое предложение Минтруда РФ предполагает, что управление материнским капиталом будет осуществляться через приложение на телефоне.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил о том, что в настоящее время министерство прорабатывает возможность расширения управления материнским капиталом. Об этом пишет ТАСС.

Так, по новой инициативе, граждане РФ получат возможность управления маткапиталом через специальное приложение для смартфонов. Глава ведомства сообщил о данной наработке во время Петербургского международного экономического форума.

Проект находится в стадии доработки совместно с крупнейшими структурами финансового сектора.

Ранее руководитель Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов высказывал свою точку зрения о том, какие риски существуют у отечественной банковской системы.

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материнский капитал смартфон приложения Котятков
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