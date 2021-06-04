Эфир: Почему Россия отказывается от доллара и надо ли вкладываться в рубли

В пятницу, 4 июня, с 12:00 на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная дедолларизации российской экономики. О том, что валютная структура Фонда национального благосостояния (ФНБ) в течение июня будет изменена, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Доля доллара в фонде будет снижена до нуля с 35%, доли евро и юаня — увеличены до 40% и 30% соответственно. В структуру фонда впервые войдет золото (20%). Ранее валютную структуру фонда в основном составляли доллары, евро и фунты стерлингов, нынешнее решение — это продолжение политики по дедолларизации, начатой еще в прошлом году.

Как повлияет отказ от доллара на его курс к рублю уже видно — доллар упал до 73 рублей. Но что будет дальше — произойдет ли укрепление рубля, снизятся ли цены на зарубежные товары, вырастет ли в цене золото, что будет с экономикой страны?

На эти и другие вопросы отвечают экономисты в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».