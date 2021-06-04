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04 июня 12:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:21
Армия
Двое азербайджанских журналистов подорвались на мине в Карабахе
12:19
Политика
Песков сообщил, что на саммите Путина и Байдена может подняться вопрос Украины
12:19
Экономика
Башкирия попала в пятерку самых привлекательных регионов для инвестиций
12:18
Политика
Песков подтвердил готовность Путина дать Байдену пояснения по Белоруссии
12:18
Политика
Песков подтвердил постепенное возвращение Путина к работе в офлайн
12:17
Политика
Песков: Путин и Байден сами решат, сколько продлится их встреча в Женеве
12:17
Экономика
Критику ЕС в отношении БелАЭС прокомментировали в Минэнерго Белоруссии
12:17
Происшествия
Пенсионерка выпала из окна квартиры в Петербурге
12:17
Политика
Путин запретил причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах
12:16
Спорт
Песков рассказал о реакции Путина на вылет сборной России из ЧМ по хоккею
12:16
Политика
Памфилова пообещала жестко оценивать работу предвыборной комиссии
12:15
Экономика
Минск ответил на претензии ЕС к БелАЭС
12:15
Спорт
Президент Федерации тенниса России высказался о задержании спортсменки Сизиковой
12:12
Политика
Граждан Латвии предостерегли от поездок в Белоруссию
12:11
Происшествия
Полицейские задержали мошенников, обокравших 96-летнего ветерана Пронина
12:07
Общество
Пермское УФАС оштрафовало банк «Русский стандарт» за нарушение закона о рекламе
12:07
Общество
Сосновский, Гаспарян и Серуканов поздравили Навального с днем рождения
12:05
Происшествия
Пятилетняя девочка получила ножевое ранение в частном доме в Калининградской области
12:04
Общество
ЕС готовит новые ограничения по полетам над территорией Беларуси
12:02
Спорт
Букмекеры считают, что Хабиб Нурмагомедов откажется от зарплаты в футбольном клубе
Все новости

Эфир: Почему Россия отказывается от доллара и надо ли вкладываться в рубли

Экономика
Эфир: Почему Россия отказывается от доллара и надо ли вкладываться в рубли
Федеральное агентство новостей  / 

В пятницу, 4 июня, с 12:00 на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная дедолларизации российской экономики. О том, что валютная структура Фонда национального благосостояния (ФНБ) в течение июня будет изменена, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Доля доллара в фонде будет снижена до нуля с 35%, доли евро и юаня — увеличены до 40% и 30% соответственно. В структуру фонда впервые войдет золото (20%). Ранее валютную структуру фонда в основном составляли доллары, евро и фунты стерлингов, нынешнее решение — это продолжение политики по дедолларизации, начатой еще в прошлом году.

Как повлияет отказ от доллара на его курс к рублю уже видно — доллар упал до 73 рублей. Но что будет дальше — произойдет ли укрепление рубля, снизятся ли цены на зарубежные товары, вырастет ли в цене золото, что будет с экономикой страны?

На эти и другие вопросы отвечают экономисты в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

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дедолларизация отказ от доллара
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