Массовое ДТП заблокировало проезд по Луговой во Владивостоке

Владивосток, 4 июня. Сразу три автомобиля столкнулись этим утром в районе Луговой, 35, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Виновником ДТП оказался водитель автомобиля Toyota Aqua. Будучи на перекрестке, он не предоставил преимущество другим участникам дорожного движения, которые следовали по главной дороге. Мужчина хотел проскочить, когда в него врезались внедорожник Toyota Hilux Surf и хэтчбек Toyota Ractis.

Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место происшествия. Как выяснилось, из людей в ДТП никто не пострадал. Ущерб был нанесён только транспортным средствам. Из-за массовой аварии движение по улице Луговая затруднено.

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