Эксперты Роспотребнадзора назвали главные правила при покупке детской обуви

Москва, 4 июня. Специалисты Роспотребнадзора напомнили родителям о правилах выбора качественной и безвредной детской обуви.

По словам экспертов, очень важно подобрать правильный размер, поэтому нельзя покупать обувь без примерки. Также следует обращать пристальное внимание на материал.

«Выбирайте обувь, изготовленную из натуральных (природных) материалов, таких, как натуральная кожа, текстиль, войлок. Самым важным свойством этих материалов является то, что они адаптируются к анатомической форме ноги», — говорится на сайте ведомства.

Обувь не должна сжимать стопу. Лучше всего, если она будет иметь просторную круглую носовую часть, которая предоставляет необходимое место для пальцев.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелой и качественной черешни. По словам специалистов, ягоду лучше покупать в местах, в которых проводят контроль качества продуктов.