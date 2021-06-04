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04 июня 10:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:50
Технологии
В России начнут разработку первой частной космической ракеты
10:50
Происшествия
Адвокаты Пивоварова готовят расширенную жалобу на арест своего подзащитного
10:50
Происшествия
СК опрашивает дачников после обнаружения останков 27 детей под Смоленском
10:48
Происшествия
Потасовка между водителями в Петербурге закончилась стрельбой
10:48
Политика
В Кремле назвали обреченными на провал попытки диктата в диалоге России и США
10:47
Общество
Глава РАН предложил способ повышения темпов вакцинации от COVID-19 в РФ
10:42
Происшествия
Молодой петербуржец отравился антидепрессантами и попал в больницу
10:42
Технологии
Ростех назвал сроки завершения испытаний огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка»
10:41
Технологии
Ростех представил новый боеприпас для борьбы с высокоточным оружием
10:40
Происшествия
Душевнобольной петербуржец с топором повредил несколько авто на парковке ФСБ
10:36
Происшествия
Известная художница стала жертвой автоугонщиков в Петербурге
10:36
Происшествия
Школьница отравилась лекарствами и попала в больницу в Петербурге
10:34
Происшествия
Молодой дагестанец зарезал соседа, назвавшего его «закладчиком»
10:34
Экономика
Стоимость подержанных автомобилей выросла на российском рынке в мае
10:31
Экономика
Гендиректор РФПИ подтвердил намерения ivi провести IPO
10:31
Политика
Суд отклонил иск «Медузы» об исключении из списка СМИ-иноагентов
10:31
Происшествия
Мертвую женщину обнаружили на детской площадке в Ленобласти
10:29
Общество
С кострами и палатками: как будет проходить Грушинский фестиваль-2021
10:29
Общество
Задержанного за мошенничество депутата Новосибирской области отпустили из-под стражи
10:27
Экономика
Минфин РФ прорабатывает варианты изменения налогообложения бизнеса
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Эксперты Роспотребнадзора назвали главные правила при покупке детской обуви

Общество
Эксперты Роспотребнадзора назвали главные правила при покупке детской обуви
pixabay.com  /  Vitor Vitinho

Москва, 4 июня. Специалисты Роспотребнадзора напомнили родителям о правилах выбора качественной и безвредной детской обуви.

По словам экспертов, очень важно подобрать правильный размер, поэтому нельзя покупать обувь без примерки. Также следует обращать пристальное внимание на материал.

«Выбирайте обувь, изготовленную из натуральных (природных) материалов, таких, как натуральная кожа, текстиль, войлок. Самым важным свойством этих материалов является то, что они адаптируются к анатомической форме ноги», — говорится на сайте ведомства.

Обувь не должна сжимать стопу. Лучше всего, если она будет иметь просторную круглую носовую часть, которая предоставляет необходимое место для пальцев.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелой и качественной черешни. По словам специалистов, ягоду лучше покупать в местах, в которых проводят контроль качества продуктов.

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Все новости / Общество / Эксперты Роспотребнадзора назвали главные правила при покупке детской обуви
роспотребнадзор обувь рекомендации
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