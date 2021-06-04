Биткоин рухнул почти на 1000 долларов после твита Илона Маска

Москва, 4 июня. Основатель SpaseX и Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter шутку о расставании с первой в мире криптовалютой. Это негативно отразилось на ее курсе, и биткоин обвалился на 5,5%.

По состоянию на 8:42 по московскому времени стоимость биткоина на бирже Binance сокращалась на 5,5%, до 36,58 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Американский миллиардер опубликовал твит с упоминанием биткоина и эмодзи с разбитым сердцем, прикрепив картинку с шуткой о расставании и несколько измененной строчкой из песни известной группы Linkin Park In the End: «То есть в конце концов это было не важно?».

В итоге популярнейшая криптовалюта подешевела примерно с 38,5 до 37,3 тысячи долларов. Спустя некоторое время биткоин вернулся к уровню в 38 тыс. долларов, но сейчас снова демонстрирует снижение.

Крипторынку требовалось падение стоимости биткоина. Объем незадействованных стейблкоинов и масштабы снятия первой криптовалюты указывают на постепенное восстановление и продолжение повышения, считает финансовый аналитик биржи Currency.com Михаил Кархалев.