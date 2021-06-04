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04 июня 10:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:50
Технологии
В России начнут разработку первой частной космической ракеты
10:50
Происшествия
Адвокаты Пивоварова готовят расширенную жалобу на арест своего подзащитного
10:50
Происшествия
СК опрашивает дачников после обнаружения останков 27 детей под Смоленском
10:48
Происшествия
Потасовка между водителями в Петербурге закончилась стрельбой
10:48
Политика
В Кремле назвали обреченными на провал попытки диктата в диалоге России и США
10:47
Общество
Глава РАН предложил способ повышения темпов вакцинации от COVID-19 в РФ
10:42
Происшествия
Молодой петербуржец отравился антидепрессантами и попал в больницу
10:42
Технологии
Ростех назвал сроки завершения испытаний огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка»
10:41
Технологии
Ростех представил новый боеприпас для борьбы с высокоточным оружием
10:40
Происшествия
Душевнобольной петербуржец с топором повредил несколько авто на парковке ФСБ
10:36
Происшествия
Известная художница стала жертвой автоугонщиков в Петербурге
10:36
Происшествия
Школьница отравилась лекарствами и попала в больницу в Петербурге
10:34
Происшествия
Молодой дагестанец зарезал соседа, назвавшего его «закладчиком»
10:34
Экономика
Стоимость подержанных автомобилей выросла на российском рынке в мае
10:31
Экономика
Гендиректор РФПИ подтвердил намерения ivi провести IPO
10:31
Политика
Суд отклонил иск «Медузы» об исключении из списка СМИ-иноагентов
10:31
Происшествия
Мертвую женщину обнаружили на детской площадке в Ленобласти
10:29
Общество
С кострами и палатками: как будет проходить Грушинский фестиваль-2021
10:29
Общество
Задержанного за мошенничество депутата Новосибирской области отпустили из-под стражи
10:27
Экономика
Минфин РФ прорабатывает варианты изменения налогообложения бизнеса
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Биткоин рухнул почти на 1000 долларов после твита Илона Маска

Экономика
Биткоин рухнул почти на 1000 долларов после твита Илона Маска
wikipedia.org  /  CC BY 2.0

Москва, 4 июня. Основатель SpaseX и Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter шутку о расставании с первой в мире криптовалютой. Это негативно отразилось на ее курсе, и биткоин обвалился на 5,5%.

По состоянию на 8:42 по московскому времени стоимость биткоина на бирже Binance сокращалась на 5,5%, до 36,58 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Американский миллиардер опубликовал твит с упоминанием биткоина и эмодзи с разбитым сердцем, прикрепив картинку с шуткой о расставании и несколько измененной строчкой из песни известной группы Linkin Park In the End: «То есть в конце концов это было не важно?».

В итоге популярнейшая криптовалюта подешевела примерно с 38,5 до 37,3 тысячи долларов. Спустя некоторое время биткоин вернулся к уровню в 38 тыс. долларов, но сейчас снова демонстрирует снижение.

Крипторынку требовалось падение стоимости биткоина. Объем незадействованных стейблкоинов и масштабы снятия первой криптовалюты указывают на постепенное восстановление и продолжение повышения, считает финансовый аналитик биржи Currency.com Михаил Кархалев.

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Все новости / Экономика / Биткоин рухнул почти на 1000 долларов после твита Илона Маска
маск криптовалюта биткоин крипторынок
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