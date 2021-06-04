Приемная дочь покойного Андрея Миронова заявила, что не считает Олега Табакова гением

Москва, 4 июня. Популярная российская актриса Мария Голубкина неоднозначно высказалась о покойном артисте и режиссере Олеге Табакове. Дочь Андрея Миронова не считает его гениальным.

Голубкина сделала нелестное заявление в адрес народного артиста СССР во время общения с поклонниками на своей странице в социальной сети Instagram. Звезда решила высказать свое отношение к домогательствам на рабочем месте. Приемная дочь Миронова считает необходимым запретить все служебные романы и попытки их завести.

Пользователи Сети напомнили Голубкиной историю актрисы Елены Прокловой, которая рассказала, что в 15-летнем возрасте ее домогался именитый актер, которого некоторые считают гением. Несмотря на то, что она не назвала имя, интернет-пользователи решили, что речь идет о Табакове. Дочь Миронова заявила, что не считает покойного актера великим.

«Для меня гений — это скорее [ученый Альберт] Эйнштейн. А он — просто актер. Чего такого-то особенного? Ну, умеет он кривляться, и что дальше?!» — поделилась своим мнением артистка.

После откровений Прокловой многие звезды стали прямо говорить о домогательствах со стороны влиятельных руководителей. Например, телеведущая Анфиса Чехова заявила, что к ней приставал один из продюсеров канала «Муз-ТВ».