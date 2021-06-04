Рогозин рассказал, как отреагировал Путин на идею о новой орбитальной станции

Москва, 4 июня. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что президент РФ Владимир Путин позитивно оценил предложение госкорпорации создать Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС).

При этом необходимо все же уточнить некоторые детали, передает РИА Новости. Предполагается, что Российская Федерация с 2025 года покинет проект МКС и приступит к созданию РОСС.

В госкорпорации «Роскосмос» рассчитывают, что при возведении новой станции будет перехлест работы со сроками эксплуатации МКС. При этом пока что неизвестно, насколько длительным окажется этот временной промежуток.

Ранее сообщалось, что Рогозин рассказал о возможности участия США в проекте полета на Венеру. Этот вопрос будет обсуждаться на переговорах с главой NASA Биллом Нельсоном.