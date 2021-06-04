Рогозин анонсировал создание в РФ единой космической программы

Санкт-Петербург, 4 июня. Роскосмос начинает создание в России единой десятилетней космической программы, сообщил глава компании Дмитрий Рогозин.

По его словам, задумка заключается в том, чтобы объединить все существующие в стране космические проекты. Создать такую программу планировалось еще к концу 2020 года.

«Сейчас мы приступаем к фактическому формированию единой государственной программы космической деятельности России, куда все остальные программы войдут в виде подпрограмм», — сказал Рогозин в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.

Ранее Рогозин также сообщал, что до конца 2021 года будут сданы четыре ракеты «Ангара». Одна тяжелая «Ангара» будет готова к сдаче в июне, легкая — в июле. Тяжелая версия «Ангара-А5» будет впервые испытываться с новым разгонным блоком. Вместо РБ «Бриз» будет применяться новый ускоритель «Персей». Кроме того, как сообщает сайт 360tv.ru, глава Роскосмоса раскрыл секрет рекорда компании по числа безаварийных пусков ракет.