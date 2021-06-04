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04 июня 10:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:50
Технологии
В России начнут разработку первой частной космической ракеты
10:50
Происшествия
Адвокаты Пивоварова готовят расширенную жалобу на арест своего подзащитного
10:50
Происшествия
СК опрашивает дачников после обнаружения останков 27 детей под Смоленском
10:48
Происшествия
Потасовка между водителями в Петербурге закончилась стрельбой
10:48
Политика
В Кремле назвали обреченными на провал попытки диктата в диалоге России и США
10:47
Общество
Глава РАН предложил способ повышения темпов вакцинации от COVID-19 в РФ
10:42
Происшествия
Молодой петербуржец отравился антидепрессантами и попал в больницу
10:42
Технологии
Ростех назвал сроки завершения испытаний огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка»
10:41
Технологии
Ростех представил новый боеприпас для борьбы с высокоточным оружием
10:40
Происшествия
Душевнобольной петербуржец с топором повредил несколько авто на парковке ФСБ
10:36
Происшествия
Известная художница стала жертвой автоугонщиков в Петербурге
10:36
Происшествия
Школьница отравилась лекарствами и попала в больницу в Петербурге
10:34
Происшествия
Молодой дагестанец зарезал соседа, назвавшего его «закладчиком»
10:34
Экономика
Стоимость подержанных автомобилей выросла на российском рынке в мае
10:31
Экономика
Гендиректор РФПИ подтвердил намерения ivi провести IPO
10:31
Политика
Суд отклонил иск «Медузы» об исключении из списка СМИ-иноагентов
10:31
Происшествия
Мертвую женщину обнаружили на детской площадке в Ленобласти
10:29
Общество
С кострами и палатками: как будет проходить Грушинский фестиваль-2021
10:29
Общество
Задержанного за мошенничество депутата Новосибирской области отпустили из-под стражи
10:27
Экономика
Минфин РФ прорабатывает варианты изменения налогообложения бизнеса
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Рогозин анонсировал создание в РФ единой космической программы

Технологии
Рогозин анонсировал создание в РФ единой космической программы
Инфореактор  /  Егор Провоторов

Санкт-Петербург, 4 июня. Роскосмос начинает создание в России единой десятилетней космической программы, сообщил глава компании Дмитрий Рогозин.

По его словам, задумка заключается в том, чтобы объединить все существующие в стране космические проекты. Создать такую программу планировалось еще к концу 2020 года.

«Сейчас мы приступаем к фактическому формированию единой государственной программы космической деятельности России, куда все остальные программы войдут в виде подпрограмм», — сказал Рогозин в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.

Ранее Рогозин также сообщал, что до конца 2021 года будут сданы четыре ракеты «Ангара». Одна тяжелая «Ангара» будет готова к сдаче в июне, легкая — в июле. Тяжелая версия «Ангара-А5» будет впервые испытываться с новым разгонным блоком. Вместо РБ «Бриз» будет применяться новый ускоритель «Персей». Кроме того, как сообщает сайт 360tv.ru, глава Роскосмоса раскрыл секрет рекорда компании по числа безаварийных пусков ракет.

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Все новости / Технологии / Рогозин анонсировал создание в РФ единой космической программы
роскосмос рогозин пмэф
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