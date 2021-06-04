Терапевт рассказал о неочевидных способах лечения мигрени

Москва, 4 июня. Врач Дивина Рамирес дала ряд советов людям, которые страдают от мигреней. Она заявила, что облегчить заболевание можно с помощью народных средств.

По словам эксперта, мигрень можно лечить напитками с кофеином. Его свойства заставляют сосуды сужаться и ограничивать кровоток. Однако врач предостерегла от чрезмерного употребления кофе. Также она рекомендовала отдыхать в темной и тихой комнате и использовать маску для сна.

Врач также рассказала о пользе горячих и холодных компрессов и добавила, что при мигрени необходимо пить воду или употреблять богатые жидкостью продукты. Специалист отметила, что при мигрени стоит отказаться от ряда продуктов, например, от красного мяса, выдержанного сыра, а также не стоит употреблять алкоголь.

Дивина Рамирес сообщила, что спровоцировать заболевание может недостаток сна. Она подчеркнула, что лучше всего сформировать режим, необходимо ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Ранее сообщалось, что британские врачи перечислили помогающие при частых мигренях продукты. Они рассказали, что заболевание может быть вызвано проблемами со спиной или чрезмерным употреблением сладкого.