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04 июня 10:51
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новостей
10:50
Технологии
В России начнут разработку первой частной космической ракеты
10:50
Происшествия
Адвокаты Пивоварова готовят расширенную жалобу на арест своего подзащитного
10:50
Происшествия
СК опрашивает дачников после обнаружения останков 27 детей под Смоленском
10:48
Происшествия
Потасовка между водителями в Петербурге закончилась стрельбой
10:48
Политика
В Кремле назвали обреченными на провал попытки диктата в диалоге России и США
10:47
Общество
Глава РАН предложил способ повышения темпов вакцинации от COVID-19 в РФ
10:42
Происшествия
Молодой петербуржец отравился антидепрессантами и попал в больницу
10:42
Технологии
Ростех назвал сроки завершения испытаний огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка»
10:41
Технологии
Ростех представил новый боеприпас для борьбы с высокоточным оружием
10:40
Происшествия
Душевнобольной петербуржец с топором повредил несколько авто на парковке ФСБ
10:36
Происшествия
Известная художница стала жертвой автоугонщиков в Петербурге
10:36
Происшествия
Школьница отравилась лекарствами и попала в больницу в Петербурге
10:34
Происшествия
Молодой дагестанец зарезал соседа, назвавшего его «закладчиком»
10:34
Экономика
Стоимость подержанных автомобилей выросла на российском рынке в мае
10:31
Экономика
Гендиректор РФПИ подтвердил намерения ivi провести IPO
10:31
Политика
Суд отклонил иск «Медузы» об исключении из списка СМИ-иноагентов
10:31
Происшествия
Мертвую женщину обнаружили на детской площадке в Ленобласти
10:29
Общество
С кострами и палатками: как будет проходить Грушинский фестиваль-2021
10:29
Общество
Задержанного за мошенничество депутата Новосибирской области отпустили из-под стражи
10:27
Экономика
Минфин РФ прорабатывает варианты изменения налогообложения бизнеса
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Терапевт рассказал о неочевидных способах лечения мигрени

Общество
Терапевт рассказал о неочевидных способах лечения мигрени
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 4 июня. Врач Дивина Рамирес дала ряд советов людям, которые страдают от мигреней. Она заявила, что облегчить заболевание можно с помощью народных средств.

По словам эксперта, мигрень можно лечить напитками с кофеином. Его свойства заставляют сосуды сужаться и ограничивать кровоток. Однако врач предостерегла от чрезмерного употребления кофе. Также она рекомендовала отдыхать в темной и тихой комнате и использовать маску для сна.

Врач также рассказала о пользе горячих и холодных компрессов и добавила, что при мигрени необходимо пить воду или употреблять богатые жидкостью продукты. Специалист отметила, что при мигрени стоит отказаться от ряда продуктов, например, от красного мяса, выдержанного сыра, а также не стоит употреблять алкоголь.

Дивина Рамирес сообщила, что спровоцировать заболевание может недостаток сна. Она подчеркнула, что лучше всего сформировать режим, необходимо ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Ранее сообщалось, что британские врачи перечислили помогающие при частых мигренях продукты. Они рассказали, что заболевание может быть вызвано проблемами со спиной или чрезмерным употреблением сладкого.

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Все новости / Общество / Терапевт рассказал о неочевидных способах лечения мигрени
здоровье лечение мигрень
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