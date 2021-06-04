Эпатажный блогер Александр Шпак объявил о разводе

Москва, 4 июня. Эпатажный блогер Александр Шпак объявил о расставании со своей женой Ириной (Масей). Она также опубликовала запись о разводе.

Блогеры разместили на своих страницах в Instagram посты о разводе. Мася Шпак ограничилась сообщением, а ее муж записал видео, в котором кратко объявил о разладе в семье. Подробностями своего расставания звезды делиться не стали, но обещали ответить на все вопросы в эфире на YouTube.

Шпак уже рассказал о разводе родителям. По его словам, уже несколько лет все шло к его расставанию со спутницей.

«Это не пиар, это не привлечение интереса… Это то, что замечали немногие в последние три-четыре года нашей жизни. Да, мы расстаемся! Сегодня в прямом эфире на YouTube Саши Шпак ответим на все вопросы. И лучше налить не чай и корвалол. А сразу анестезирующую дозу», — написала Мася Шпак.

Блогер Шпак получил широкую известность благодаря своей неординарной внешности. Мужчина сделал множество пластических операций, выделяют его из толпы накрашенные ногти, татуировки по всему телу и татуаж на лице.