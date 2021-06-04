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04 июня 10:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:48
Происшествия
Потасовка между водителями в Петербурге закончилась стрельбой
10:48
Политика
В Кремле назвали обреченными на провал попытки диктата в диалоге России и США
10:47
Общество
Глава РАН предложил способ повышения темпов вакцинации от COVID-19 в РФ
10:46
Технологии
В России начнут разработку первой частной космической ракеты
10:42
Происшествия
Молодой петербуржец отравился антидепрессантами и попал в больницу
10:42
Технологии
Ростех назвал сроки завершения испытаний огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка»
10:41
Технологии
Ростех представил новый боеприпас для борьбы с высокоточным оружием
10:40
Происшествия
Душевнобольной петербуржец с топором повредил несколько авто на парковке ФСБ
10:36
Происшествия
Известная художница стала жертвой автоугонщиков в Петербурге
10:36
Происшествия
Школьница отравилась лекарствами и попала в больницу в Петербурге
10:34
Происшествия
Молодой дагестанец зарезал соседа, назвавшего его «закладчиком»
10:34
Экономика
Стоимость подержанных автомобилей выросла на российском рынке в мае
10:31
Экономика
Гендиректор РФПИ подтвердил намерения ivi провести IPO
10:31
Политика
Суд отклонил иск «Медузы» об исключении из списка СМИ-иноагентов
10:31
Происшествия
Мертвую женщину обнаружили на детской площадке в Ленобласти
10:29
Общество
С кострами и палатками: как будет проходить Грушинский фестиваль-2021
10:29
Общество
Задержанного за мошенничество депутата Новосибирской области отпустили из-под стражи
10:27
Экономика
Минфин РФ прорабатывает варианты изменения налогообложения бизнеса
10:26
Спорт
Определены шансы сборной России на победу на Евро-2020
10:23
Экономика
Глава OMV назвал сроки завершения строительства «Северного потока — 2»
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Эпатажный блогер Александр Шпак объявил о разводе

Шоу-бизнес
Эпатажный блогер Александр Шпак объявил о разводе
instagram.com  /  @sashashpakofficial

Москва, 4 июня. Эпатажный блогер Александр Шпак объявил о расставании со своей женой Ириной (Масей). Она также опубликовала запись о разводе.

Блогеры разместили на своих страницах в Instagram посты о разводе. Мася Шпак ограничилась сообщением, а ее муж записал видео, в котором кратко объявил о разладе в семье. Подробностями своего расставания звезды делиться не стали, но обещали ответить на все вопросы в эфире на YouTube.

Шпак уже рассказал о разводе родителям. По его словам, уже несколько лет все шло к его расставанию со спутницей.

«Это не пиар, это не привлечение интереса… Это то, что замечали немногие в последние три-четыре года нашей жизни. Да, мы расстаемся! Сегодня в прямом эфире на YouTube Саши Шпак ответим на все вопросы. И лучше налить не чай и корвалол. А сразу анестезирующую дозу», — написала Мася Шпак.

Блогер Шпак получил широкую известность благодаря своей неординарной внешности. Мужчина сделал множество пластических операций, выделяют его из толпы накрашенные ногти, татуировки по всему телу и татуаж на лице.

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Все новости / Шоу-бизнес / Эпатажный блогер Александр Шпак объявил о разводе
развод блогер шпак
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