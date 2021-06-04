Водитель автобуса подрался с пассажиром из-за брошенной мелочи

Екатеринбург, 4 июня. Водитель городского автобуса устроил драку с одним из пассажиров. Произошедшее попало на видео.

По словам очевидцев, конфликт произошел из-за того, что в салоне автобуса не было кондуктора. В итоге один из пассажиров резко отреагировал на громкие требования водителя передать деньги, и бросил мелочь ему в лицо. После этого автобус остановился, а из-за руля выбежал взбешенный шофер. Он набросился на пассажира с кулаками и нанес ему несколько ударов.

С заявлением в полицию ни один из участников конфликта не обращался. Также не сообщается о состоянии пострадавшего пассажира.

Ранее в аквапарке «Калахари» в Огайо произошла массовая потасовка. Посетители аттракциона начали бить и толкать друг друга, сражаясь за место в очереди.