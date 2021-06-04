Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару в ходе торгов

Москва, 4 июня. Российская национальная валюта сохраняет тенденцию к усилению.

Рубль после открытия торгов на Московской бирже вырос на (0,08%), дойдя до планки в 73,3 единицы за доллар. В паре с евро рубль также продолжает демонстрировать хорошую динамику. Курс к европейской валюте составляет 88,7475 рубля.

Министерство финансов Российской Федерации приняло решение об изменении структуры Фонда национального благосостояния. Министр финансов Антон Силуанов сообщил о том, что в июне количество долларов снизят до нуля, а евро и юань поднимут до 40% и 30%. Помимо этого, в фонд включат золотые активы в размере 20%.