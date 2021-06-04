Рогозин заявил о возможности допуска США к участию в проекте полета на Венеру

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 июня 10:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:48
Происшествия
Потасовка между водителями в Петербурге закончилась стрельбой
10:48
Политика
В Кремле назвали обреченными на провал попытки диктата в диалоге России и США
10:47
Общество
Глава РАН предложил способ повышения темпов вакцинации от COVID-19 в РФ
10:46
Технологии
В России начнут разработку первой частной космической ракеты
10:42
Происшествия
Молодой петербуржец отравился антидепрессантами и попал в больницу
10:42
Технологии
Ростех назвал сроки завершения испытаний огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка»
10:41
Технологии
Ростех представил новый боеприпас для борьбы с высокоточным оружием
10:40
Происшествия
Душевнобольной петербуржец с топором повредил несколько авто на парковке ФСБ
10:36
Происшествия
Известная художница стала жертвой автоугонщиков в Петербурге
10:36
Происшествия
Школьница отравилась лекарствами и попала в больницу в Петербурге
10:34
Происшествия
Молодой дагестанец зарезал соседа, назвавшего его «закладчиком»
10:34
Экономика
Стоимость подержанных автомобилей выросла на российском рынке в мае
10:31
Экономика
Гендиректор РФПИ подтвердил намерения ivi провести IPO
10:31
Политика
Суд отклонил иск «Медузы» об исключении из списка СМИ-иноагентов
10:31
Происшествия
Мертвую женщину обнаружили на детской площадке в Ленобласти
10:29
Общество
С кострами и палатками: как будет проходить Грушинский фестиваль-2021
10:29
Общество
Задержанного за мошенничество депутата Новосибирской области отпустили из-под стражи
10:27
Экономика
Минфин РФ прорабатывает варианты изменения налогообложения бизнеса
10:26
Спорт
Определены шансы сборной России на победу на Евро-2020
10:23
Экономика
Глава OMV назвал сроки завершения строительства «Северного потока — 2»
Все новости
04 июня 10:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:48
Происшествия
Потасовка между водителями в Петербурге закончилась стрельбой
10:48
Политика
В Кремле назвали обреченными на провал попытки диктата в диалоге России и США
10:47
Общество
Глава РАН предложил способ повышения темпов вакцинации от COVID-19 в РФ
10:46
Технологии
В России начнут разработку первой частной космической ракеты
10:42
Происшествия
Молодой петербуржец отравился антидепрессантами и попал в больницу
10:42
Технологии
Ростех назвал сроки завершения испытаний огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка»
10:41
Технологии
Ростех представил новый боеприпас для борьбы с высокоточным оружием
10:40
Происшествия
Душевнобольной петербуржец с топором повредил несколько авто на парковке ФСБ
10:36
Происшествия
Известная художница стала жертвой автоугонщиков в Петербурге
10:36
Происшествия
Школьница отравилась лекарствами и попала в больницу в Петербурге
10:34
Происшествия
Молодой дагестанец зарезал соседа, назвавшего его «закладчиком»
10:34
Экономика
Стоимость подержанных автомобилей выросла на российском рынке в мае
10:31
Экономика
Гендиректор РФПИ подтвердил намерения ivi провести IPO
10:31
Политика
Суд отклонил иск «Медузы» об исключении из списка СМИ-иноагентов
10:31
Происшествия
Мертвую женщину обнаружили на детской площадке в Ленобласти
10:29
Общество
С кострами и палатками: как будет проходить Грушинский фестиваль-2021
10:29
Общество
Задержанного за мошенничество депутата Новосибирской области отпустили из-под стражи
10:27
Экономика
Минфин РФ прорабатывает варианты изменения налогообложения бизнеса
10:26
Спорт
Определены шансы сборной России на победу на Евро-2020
10:23
Экономика
Глава OMV назвал сроки завершения строительства «Северного потока — 2»
Все новости

Рогозин заявил о возможности допуска США к участию в проекте полета на Венеру

Технологии
Рогозин заявил о возможности допуска США к участию в проекте полета на Венеру
politrussia.com

Москва, 4 июня. Соединенные Штаты, возможно, смогут присоединиться к российскому проекту межпланетной станции «Венера-Д», заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на предстоящих переговорах с главой NASA Биллом Нельсоном. Не исключено, что по просьбе ученых можно будет допустить США к участию в проекте «Венера-Д», передает РИА Новости.

Рогозин отметил, что также склоняется ко мнению о сохранении этого проекта в качестве российско-американского. Инициатива предполагает высадку на Венере долгоживущей посадочной станции. Проект «Венера-Д» начал разрабатываться еще в 2013 году, однако чуть позже в госкорпорации «Роскосмос» заявили, что эта миссия станет национальной с возможным частичным участием заграничных партнеров.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Рогозин анонсировал сдачу четырех ракет «Ангара» до конца 2021 года. Специалисты планируют завершить сборку двух ракет легкого класса и двух тяжелого класса.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Рогозин заявил о возможности допуска США к участию в проекте полета на Венеру
сша роскосмос рогозин венера
Комментировать
Самое популярное
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 51923 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 37551 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Экономика 32363 1 июня 2021
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
Экономика 29472 4 июня 2021
Некоторые россияне могут лишиться детских выплат не по своей вине
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Шоу-бизнес 28895 2 июня 2021
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Рейтинг@Mail.ru