Рогозин заявил о возможности допуска США к участию в проекте полета на Венеру

Москва, 4 июня. Соединенные Штаты, возможно, смогут присоединиться к российскому проекту межпланетной станции «Венера-Д», заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на предстоящих переговорах с главой NASA Биллом Нельсоном. Не исключено, что по просьбе ученых можно будет допустить США к участию в проекте «Венера-Д», передает РИА Новости.

Рогозин отметил, что также склоняется ко мнению о сохранении этого проекта в качестве российско-американского. Инициатива предполагает высадку на Венере долгоживущей посадочной станции. Проект «Венера-Д» начал разрабатываться еще в 2013 году, однако чуть позже в госкорпорации «Роскосмос» заявили, что эта миссия станет национальной с возможным частичным участием заграничных партнеров.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Рогозин анонсировал сдачу четырех ракет «Ангара» до конца 2021 года. Специалисты планируют завершить сборку двух ракет легкого класса и двух тяжелого класса.