Осужденного Ангарского маньяка Попкова приговорили к новому сроку

Иркутск, 4 июня. Ангарский городской суд добавил к двум пожизненным срокам Михаила Попкова девять лет и восемь месяцев колонии, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Попков, известный как Ангарский маньяк, был признан виновным в 81 убийстве. Во время отбывания заключения он сознался еще в двух эпизодах.

Прокурор запросил для него увеличения срока, суд согласился с обвинением. С учетом предыдущих приговоров Попкову назначено окончательное наказание в виде пожизненного заключения в колонии общего режима.

Судебно-психиатрический эксперт Артем Гилев объяснил, почему Попков решил сознаться в убийствах еще двух женщин. Приговоренные к пожизненному сроку часто делают так для того, чтобы провести следственные действия и немного побыть вне исправительного учреждения, сообщало Федеральное агентство новостей.