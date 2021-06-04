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Экономика
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2021 — самое важное с точки зрения экспертов
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Армия
Четвертый этап конкурса АрМИ «Мастер-оружейник» состоялся в Пензенской области
09:19
Происшествия
Паром и маломерное судно столкнулись на реке Лена в Якутии
09:19
Происшествия
Осужденного Ангарского маньяка Попкова приговорили к новому сроку
09:19
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Семерых детей забрали у матери в Новосибирской области после скандала в Сети
09:15
Политика
В Крыму собрали информацию о бизнесе украинских чиновников
09:15
Общество
Диетологи предупредили об опасности маринованных огурцов
09:14
Экономика
Россия отказывается от доллара: пора ли вкладываться в рубли
09:13
Наука
Ученые совершили новое открытие в области генома человека
09:12
Политика
Пушков забанил в Twitter экс-президента Эстонии
09:12
ФАН-ТВ
Байден огласил черный список компаний КНР. События дня
09:10
Политика
Москва выразила Токио протест из-за инцидента в Охотском море
09:08
Наука
Британские ученые выяснили, как быстро истончается лед в Арктике
09:07
Политика
Милонов рассказал, что случится с США после отказа России от доллара
09:07
Общество
Концертные мероприятия в Петербурге перенесли на время проведения ПМЭФ и Евро-2020
09:06
Экономика
Жителям России рассказали, что делать с долларами после решения ФНБ
09:02
Общество
Татьяна Буланова выступит в поддержку авторского вечера поэтессы Галины Заренковой
09:01
Общество
Электрокроссовер BMW iX выйдет на российский рынок по цене от 8,5 млн рублей
08:59
Экономика
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Осужденного Ангарского маньяка Попкова приговорили к новому сроку

Происшествия
Осужденного Ангарского маньяка Попкова приговорили к новому сроку
wikipedia.org

Иркутск, 4 июня. Ангарский городской суд добавил к двум пожизненным срокам Михаила Попкова девять лет и восемь месяцев колонии, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Попков, известный как Ангарский маньяк, был признан виновным в 81 убийстве. Во время отбывания заключения он сознался еще в двух эпизодах.

Прокурор запросил для него увеличения срока, суд согласился с обвинением. С учетом предыдущих приговоров Попкову назначено окончательное наказание в виде пожизненного заключения в колонии общего режима.

Судебно-психиатрический эксперт Артем Гилев объяснил, почему Попков решил сознаться в убийствах еще двух женщин. Приговоренные к пожизненному сроку часто делают так для того, чтобы провести следственные действия и немного побыть вне исправительного учреждения, сообщало Федеральное агентство новостей.

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приговор михаил попков ангарский маньяк
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