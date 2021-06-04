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Экономика
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2021 — самое важное с точки зрения экспертов
09:21
Армия
Четвертый этап конкурса АрМИ «Мастер-оружейник» состоялся в Пензенской области
09:19
Происшествия
Паром и маломерное судно столкнулись на реке Лена в Якутии
09:19
Происшествия
Осужденного Ангарского маньяка Попкова приговорили к новому сроку
09:19
Общество
Семерых детей забрали у матери в Новосибирской области после скандала в Сети
09:15
Политика
В Крыму собрали информацию о бизнесе украинских чиновников
09:15
Общество
Диетологи предупредили об опасности маринованных огурцов
09:14
Экономика
Россия отказывается от доллара: пора ли вкладываться в рубли
09:13
Наука
Ученые совершили новое открытие в области генома человека
09:12
Политика
Пушков забанил в Twitter экс-президента Эстонии
09:12
ФАН-ТВ
Байден огласил черный список компаний КНР. События дня
09:10
Политика
Москва выразила Токио протест из-за инцидента в Охотском море
09:08
Наука
Британские ученые выяснили, как быстро истончается лед в Арктике
09:07
Политика
Милонов рассказал, что случится с США после отказа России от доллара
09:07
Общество
Концертные мероприятия в Петербурге перенесли на время проведения ПМЭФ и Евро-2020
09:06
Экономика
Жителям России рассказали, что делать с долларами после решения ФНБ
09:02
Общество
Татьяна Буланова выступит в поддержку авторского вечера поэтессы Галины Заренковой
09:01
Общество
Электрокроссовер BMW iX выйдет на российский рынок по цене от 8,5 млн рублей
08:59
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Ученые совершили новое открытие в области генома человека

Наука
Ученые совершили новое открытие в области генома человека
pixabay.com  /  PD

Москва, 4 июня. Международная группа исследователей совершила прорыв в области геномики. Им удалось получить полное представление о последовательности всех пар оснований.

Авторы работы заявили, что полностью изучили геном человека. Они смогли завершить создание первой полной последовательности 3,055 млрд пар оснований генома человека. По словам экспертов, это самые масштабные эталонные изменения с момента его первоначального открытия.

Геном представляет собой сумму всех последовательностей ДНК. Там содержатся все необходимые человеку инструкции для выживания и размножения. В их состав входят специальные строительные белки и пары оснований G, A, T и C.

У всех млекопитающих в составе имеются копии почти всей ДНК. Специалисты в области генетики заявляют, что размер генома человека представляет собой примерно 6 млрд пар оснований.

Ранее сообщалось, что открыта мутация в гене, которая приводит к умственной отсталости. Эксперты из России обнаружили ее у пациентов из разных стран.

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ученые открытие геном
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