Ученые совершили новое открытие в области генома человека

Москва, 4 июня. Международная группа исследователей совершила прорыв в области геномики. Им удалось получить полное представление о последовательности всех пар оснований.

Авторы работы заявили, что полностью изучили геном человека. Они смогли завершить создание первой полной последовательности 3,055 млрд пар оснований генома человека. По словам экспертов, это самые масштабные эталонные изменения с момента его первоначального открытия.

Геном представляет собой сумму всех последовательностей ДНК. Там содержатся все необходимые человеку инструкции для выживания и размножения. В их состав входят специальные строительные белки и пары оснований G, A, T и C.

У всех млекопитающих в составе имеются копии почти всей ДНК. Специалисты в области генетики заявляют, что размер генома человека представляет собой примерно 6 млрд пар оснований.

Ранее сообщалось, что открыта мутация в гене, которая приводит к умственной отсталости. Эксперты из России обнаружили ее у пациентов из разных стран.