В Крыму собрали информацию о бизнесе украинских чиновников

Симферополь, 4 июня. Представители правоохранительных органов собрали данные о действующем в Крыму бизнесе украинских чиновников, которые называют себя борцами с Россией.

Однако они пока не представили ее общественности. Соответствующее заявление сделал глава региона Сергей Аксенов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По его словам, информации очень много, некоторую с точки зрения оперативных целей невозможно озвучить в публичном поле. Однако есть понимание, кто из украинских чиновников сейчас обладает недвижимостью на территории Крыма, добавил он.

«Я думаю, что это больше компетенция правоохранительной системы, Федеральной службы безопасности. В частности, информация вся проверяется, никаких сомнений нет. Там дальше посмотрим», — подчеркнул Аксенов.

Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что обеспечение полуострова водой происходит без ограничений. По его словам, вопрос с водой в Крыму принципиально решен.