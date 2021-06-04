Британские ученые выяснили, как быстро истончается лед в Арктике

Лондон, 4 июня. Морской лед в прибрежных районах Арктики истончается в два раза быстрее, чем ранее предполагали ученые.

Новое исследование провели специалисты из Университетского колледжа Лондона. Они использовали новую компьютерную модель, которая предназначена для оценки глубины снежного покрова.

Как оказалось, морской лед постепенно истончается. Причем это происходит на 70-100% быстрее. По словам руководителя исследования Робби Маллетта, более толстый лед действует как изолирующее одеяло. Он не позволяет океану нагреть атмосферу зимой и защищает его от солнечных лучей летом.

Ранее глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков пообещал за пять лет сделать из Арктики жемчужину туризма РФ. Об этом он рассказал на Петербургском международном экономическом форуме.