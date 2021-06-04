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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2021 — самое важное с точки зрения экспертов
09:21
Армия
Четвертый этап конкурса АрМИ «Мастер-оружейник» состоялся в Пензенской области
09:19
Происшествия
Паром и маломерное судно столкнулись на реке Лена в Якутии
09:19
Происшествия
Осужденного Ангарского маньяка Попкова приговорили к новому сроку
09:19
Общество
Семерых детей забрали у матери в Новосибирской области после скандала в Сети
09:15
Политика
В Крыму собрали информацию о бизнесе украинских чиновников
09:15
Общество
Диетологи предупредили об опасности маринованных огурцов
09:14
Экономика
Россия отказывается от доллара: пора ли вкладываться в рубли
09:13
Наука
Ученые совершили новое открытие в области генома человека
09:12
Политика
Пушков забанил в Twitter экс-президента Эстонии
09:12
ФАН-ТВ
Байден огласил черный список компаний КНР. События дня
09:10
Политика
Москва выразила Токио протест из-за инцидента в Охотском море
09:08
Наука
Британские ученые выяснили, как быстро истончается лед в Арктике
09:07
Политика
Милонов рассказал, что случится с США после отказа России от доллара
09:07
Общество
Концертные мероприятия в Петербурге перенесли на время проведения ПМЭФ и Евро-2020
09:06
Экономика
Жителям России рассказали, что делать с долларами после решения ФНБ
09:02
Общество
Татьяна Буланова выступит в поддержку авторского вечера поэтессы Галины Заренковой
09:01
Общество
Электрокроссовер BMW iX выйдет на российский рынок по цене от 8,5 млн рублей
08:59
Экономика
Металлургические компании догнали нефтегазовые по объему дивидендов в России
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Британские ученые выяснили, как быстро истончается лед в Арктике

Наука
Британские ученые выяснили, как быстро истончается лед в Арктике
piqsels.com

Лондон, 4 июня. Морской лед в прибрежных районах Арктики истончается в два раза быстрее, чем ранее предполагали ученые.

Новое исследование провели специалисты из Университетского колледжа Лондона. Они использовали новую компьютерную модель, которая предназначена для оценки глубины снежного покрова.

Как оказалось, морской лед постепенно истончается. Причем это происходит на 70-100% быстрее. По словам руководителя исследования Робби Маллетта, более толстый лед действует как изолирующее одеяло. Он не позволяет океану нагреть атмосферу зимой и защищает его от солнечных лучей летом.

Ранее глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков пообещал за пять лет сделать из Арктики жемчужину туризма РФ. Об этом он рассказал на Петербургском международном экономическом форуме.

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арктика лед исследование
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