Москва выразила Токио протест из-за инцидента в Охотском море

Москва, 4 июня. Москва выразила Токио протест из-за инцидента с японской шхуной, которая зашла в российскую исключительную экономическую зону в Охотском море.

Пограничники обнаружили 28 мая судно «Эйхо-мару 172» около острова Сахалин, его экипаж игнорировал запросы и пытался скрыться, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Шхуна отконвоирована в порт Корсаков для дальнейшего разбирательства, а японским представителям было указано, что российские пограничники действовали в соответствии с законом, отметили в МИД РФ.