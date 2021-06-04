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Экономика
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2021 — самое важное с точки зрения экспертов
09:21
Армия
Четвертый этап конкурса АрМИ «Мастер-оружейник» состоялся в Пензенской области
09:19
Происшествия
Паром и маломерное судно столкнулись на реке Лена в Якутии
09:19
Происшествия
Осужденного Ангарского маньяка Попкова приговорили к новому сроку
09:19
Общество
Семерых детей забрали у матери в Новосибирской области после скандала в Сети
09:15
Политика
В Крыму собрали информацию о бизнесе украинских чиновников
09:15
Общество
Диетологи предупредили об опасности маринованных огурцов
09:14
Экономика
Россия отказывается от доллара: пора ли вкладываться в рубли
09:13
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Ученые совершили новое открытие в области генома человека
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Политика
Пушков забанил в Twitter экс-президента Эстонии
09:12
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Байден огласил черный список компаний КНР. События дня
09:10
Политика
Москва выразила Токио протест из-за инцидента в Охотском море
09:08
Наука
Британские ученые выяснили, как быстро истончается лед в Арктике
09:07
Политика
Милонов рассказал, что случится с США после отказа России от доллара
09:07
Общество
Концертные мероприятия в Петербурге перенесли на время проведения ПМЭФ и Евро-2020
09:06
Экономика
Жителям России рассказали, что делать с долларами после решения ФНБ
09:02
Общество
Татьяна Буланова выступит в поддержку авторского вечера поэтессы Галины Заренковой
09:01
Общество
Электрокроссовер BMW iX выйдет на российский рынок по цене от 8,5 млн рублей
08:59
Экономика
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Пушков забанил в Twitter экс-президента Эстонии

Политика
Пушков забанил в Twitter экс-президента Эстонии
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 4 июня. Российский сенатор Алексей Пушков ответил экс-президенту Эстонии Тоомасу Ильвесу на высказывание про Россию и Украину, а также про газопровод «Северный поток — 2».

Пушков также забанил Ильвеса в Twitter после того, как бывший президент Эстонии высказался о проблемах финансирования армии Украины из-за «СП-2». Пушков написал в соцсети, что Ильвесу не понравился его пост, где он написал, что Украине не нужна армия, так как страна не умеет ей пользоваться.

«То есть человек вообще не понимает сарказма. За это я отправил его в бан, где ему самое место. Тем более, что он давно мало кому интересен», — высказался российский сенатор.

Ранее Ильвес грубо высказался о Пушкове и назвал его мнение «смешным». Пушков писал в Twitter, что урезание расходов на армию лишь пойдет Украине на пользу, так как это остановит бомбардировки Донбасса, а Киев откажется от идеи «вернуть Крым».

На прошлой неделе Пушков заявил, что Украина не имеет самостоятельности из-за того, что в стране отсутствует элита, способная к независимому мышлению.

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Все новости / Политика / Пушков забанил в Twitter экс-президента Эстонии
украина эстония пушков северный поток 2 ильвес
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