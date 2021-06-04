Пушков забанил в Twitter экс-президента Эстонии

Москва, 4 июня. Российский сенатор Алексей Пушков ответил экс-президенту Эстонии Тоомасу Ильвесу на высказывание про Россию и Украину, а также про газопровод «Северный поток — 2».

Пушков также забанил Ильвеса в Twitter после того, как бывший президент Эстонии высказался о проблемах финансирования армии Украины из-за «СП-2». Пушков написал в соцсети, что Ильвесу не понравился его пост, где он написал, что Украине не нужна армия, так как страна не умеет ей пользоваться.

«То есть человек вообще не понимает сарказма. За это я отправил его в бан, где ему самое место. Тем более, что он давно мало кому интересен», — высказался российский сенатор.

Ранее Ильвес грубо высказался о Пушкове и назвал его мнение «смешным». Пушков писал в Twitter, что урезание расходов на армию лишь пойдет Украине на пользу, так как это остановит бомбардировки Донбасса, а Киев откажется от идеи «вернуть Крым».

На прошлой неделе Пушков заявил, что Украина не имеет самостоятельности из-за того, что в стране отсутствует элита, способная к независимому мышлению.