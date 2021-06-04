Жителям России рассказали, что делать с долларами после решения ФНБ

Москва, 4 июня. Специалисты дали россиянам рекомендацию не продавать нацвалюту США после того, как Минфин РФ объявил о решении скорректировать структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В течение месяца доля доллара в средствах ФНБ опустится до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — сохранится на отметке 5%, европейской валюты — увеличится до 40%, китайского юаня — до 30%.

Помимо этого, в структуру фонда будет включено золото с долей в 20%. Такое заявление озвучил накануне министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Личные валютные стратегии не должны определяться заявлениями министра финансов», — заявил эксперт компании «Открытие брокер» Андрей Кочетков.

Глава департамента инвестиционного анализа и обучения «Универ капитала» Андрей Верников согласен, что расставаться с долларами не стоит.

Смысл заявления министра Силуанова об избавлении от американской валюты в ФНБ кроется в страховке от действий США. Об этом сообщил финансовый аналитик Игорь Подопросветов.