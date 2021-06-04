Электрокроссовер BMW iX выйдет на российский рынок по цене от 8,5 млн рублей

Москва, 4 июня. BMW представила электрический кроссовер iX в конце прошлого года, а сегодня на официальной презентации автопроизводитель рассказал обо всех модификациях и его стоимости.

В движение iX приводят два электромотора, по одному на каждую ось, а расчетная суммарная мощность достигает 516 лошадиных сил. До первой «сотни» достаточно 4,6 секунды. При подключении к домашней электросети баварский электрокроссовер заряжается за 11 часов, к станции с быстрой зарядкой — за 40 минут с 10% до 80%.

Топовый BMW iX с блоком батарей на более 100 киловатт-часов сможет преодолеть свыше 600 километров. За эту модификацию BMW iX запрашивают от 8,5 млн рублей. В продаже электрокар появится в следующем году.

Ранее BMW представила кабриолет M4 с разгоном до «сотни» за 3,8 секунды.