Милонов рассказал, что случится с США после отказа России от доллара

Москва, 4 июня. Полный отказ России от доллара существенно навредит американской экономике, заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Кроме того, политик отметил, что такой шаг будет полезен и для самой России.

«Если нашему примеру последуют наши экономические союзники, то это будет уже ощутимо для американцев», — сказал он.

Доллар ничем не подкреплен. Как только страны перестанут им пользоваться — США превратятся в самое нищее государство, резюмировал он.

Ранее Милонов предложил лишить пенсии людей, которые занимаются коллекторской деятельностью. Они не должны иметь права «называть себя гражданином», подытожил депутат.