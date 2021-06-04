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09:19
Происшествия
Осужденного Ангарского маньяка Попкова приговорили к новому сроку
09:19
Общество
Семерых детей забрали у матери в Новосибирской области после скандала в Сети
09:15
Политика
В Крыму собрали информацию о бизнесе украинских чиновников
09:15
Общество
Диетологи предупредили об опасности маринованных огурцов
09:14
Экономика
Россия отказывается от доллара: пора ли вкладываться в рубли
09:13
Наука
Ученые совершили новое открытие в области генома человека
09:12
Политика
Пушков забанил в Twitter экс-президента Эстонии
09:12
ФАН-ТВ
Байден огласил черный список компаний КНР. События дня
09:10
Политика
Москва выразила Токио протест из-за инцидента в Охотском море
09:08
Наука
Британские ученые выяснили, как быстро истончается лед в Арктике
09:07
Политика
Милонов рассказал, что случится с США после отказа России от доллара
09:07
Общество
Концертные мероприятия в Петербурге перенесли на время проведения ПМЭФ и Евро-2020
09:06
Экономика
Жителям России рассказали, что делать с долларами после решения ФНБ
09:02
Общество
Татьяна Буланова выступит в поддержку авторского вечера поэтессы Галины Заренковой
09:01
Общество
Электрокроссовер BMW iX выйдет на российский рынок по цене от 8,5 млн рублей
08:59
Экономика
Металлургические компании догнали нефтегазовые по объему дивидендов в России
08:57
Политика
«Клоун всегда любил популярность»: в Сети оценили речь Зеленского
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Металлургические компании догнали нефтегазовые по объему дивидендов в России

Экономика
Металлургические компании догнали нефтегазовые по объему дивидендов в России
wikipedia.org  /  Třinecké železárny / Attribution

Москва, 4 июня. Нефтегазовый и металлургический сектора обеспечили по трети выплат российским акционерам за кризисный 2020 год, выяснили в ITI Capital.

Российский рынок лидирует в мире по дивидендной доходности. Но отечественная нефтегазовая отрасль перестала доминировать по дивидендным выплатам внутри страны. Доля сектора в общем объеме вознаграждения акционерам в 2020 году упала с 51% до 33%.

Паритета с ТЭКом по этому показателю достигли металлургические компании, организации из финансового сектора нарастили долю с 13% до 18%.

Расчеты аналитиков основаны на отчетности 50 крупнейших компаний России с листингом на Московской бирже, на которые приходится 90% объема публичных дивидендных выплат в стране, сообщает РБК.

Ранее полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев выступил с предложением об увеличении налогов на дивиденды для предприятий, которые не повышают зарплату. Чиновник считает, что компании должны улучшать рабочие условия и корректировать зарплату в соответствии с динамикой рынка. Сотрудники организаций имеют право на получение доли прибыли, так как они участвуют в создании добавочной стоимости продукта, отметил Трутнев.

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дивиденды тэк металлургия
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