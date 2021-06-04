Металлургические компании догнали нефтегазовые по объему дивидендов в России

Москва, 4 июня. Нефтегазовый и металлургический сектора обеспечили по трети выплат российским акционерам за кризисный 2020 год, выяснили в ITI Capital.

Российский рынок лидирует в мире по дивидендной доходности. Но отечественная нефтегазовая отрасль перестала доминировать по дивидендным выплатам внутри страны. Доля сектора в общем объеме вознаграждения акционерам в 2020 году упала с 51% до 33%.

Паритета с ТЭКом по этому показателю достигли металлургические компании, организации из финансового сектора нарастили долю с 13% до 18%.

Расчеты аналитиков основаны на отчетности 50 крупнейших компаний России с листингом на Московской бирже, на которые приходится 90% объема публичных дивидендных выплат в стране, сообщает РБК.

Ранее полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев выступил с предложением об увеличении налогов на дивиденды для предприятий, которые не повышают зарплату. Чиновник считает, что компании должны улучшать рабочие условия и корректировать зарплату в соответствии с динамикой рынка. Сотрудники организаций имеют право на получение доли прибыли, так как они участвуют в создании добавочной стоимости продукта, отметил Трутнев.