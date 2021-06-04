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09:19
Происшествия
Паром и маломерное судно столкнулись на реке Лена в Якутии
09:19
Происшествия
Осужденного Ангарского маньяка Попкова приговорили к новому сроку
09:19
Общество
Семерых детей забрали у матери в Новосибирской области после скандала в Сети
09:15
Политика
В Крыму собрали информацию о бизнесе украинских чиновников
09:15
Общество
Диетологи предупредили об опасности маринованных огурцов
09:14
Экономика
Россия отказывается от доллара: пора ли вкладываться в рубли
09:13
Наука
Ученые совершили новое открытие в области генома человека
09:12
Политика
Пушков забанил в Twitter экс-президента Эстонии
09:12
ФАН-ТВ
Байден огласил черный список компаний КНР. События дня
09:10
Политика
Москва выразила Токио протест из-за инцидента в Охотском море
09:08
Наука
Британские ученые выяснили, как быстро истончается лед в Арктике
09:07
Политика
Милонов рассказал, что случится с США после отказа России от доллара
09:07
Общество
Концертные мероприятия в Петербурге перенесли на время проведения ПМЭФ и Евро-2020
09:06
Экономика
Жителям России рассказали, что делать с долларами после решения ФНБ
09:02
Общество
Татьяна Буланова выступит в поддержку авторского вечера поэтессы Галины Заренковой
09:01
Общество
Электрокроссовер BMW iX выйдет на российский рынок по цене от 8,5 млн рублей
08:59
Экономика
Металлургические компании догнали нефтегазовые по объему дивидендов в России
08:57
Политика
«Клоун всегда любил популярность»: в Сети оценили речь Зеленского
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«Клоун всегда любил популярность»: в Сети оценили речь Зеленского

Политика
«Клоун всегда любил популярность»: в Сети оценили речь Зеленского
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 4 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за газопровода «Северный поток — 2» страна лишится около 3 млрд долларов. В Сети высмеяли речь главы государства.

Пользователи соцсети Facebook отмечают, что Россия перестанет платить за украинскую армию. Об этом сообщает Regnum.

«И чего возмущается? Клоун всегда любил популярность. Войдет в историю как президент, при котором торжественно запустят «Северный поток — 2». Дурачок, о тебе теперь напишут не только в концертных программках, но и в «Википедии», — пишет Владимир А.

Елена М. добавила, что за счет транзита российского газа Украина содержит армию, которая воюет в Донбассе. Российское правительство, судя по всему, об этом «не знало», раз Зеленский так открыто об этом говорит.

«Давно пора уже было отключить газ через Украину. Все время воровали, при этом говорили, что получают из Польши реверс газа. Шантажисты», — поделилась своим мнением Людмила М.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов осудил Зеленского за навязывание Западу «боязни России».

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украина зеленский соцсети Северный поток — 2
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