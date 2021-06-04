«Клоун всегда любил популярность»: в Сети оценили речь Зеленского

Киев, 4 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за газопровода «Северный поток — 2» страна лишится около 3 млрд долларов. В Сети высмеяли речь главы государства.

Пользователи соцсети Facebook отмечают, что Россия перестанет платить за украинскую армию. Об этом сообщает Regnum.

«И чего возмущается? Клоун всегда любил популярность. Войдет в историю как президент, при котором торжественно запустят «Северный поток — 2». Дурачок, о тебе теперь напишут не только в концертных программках, но и в «Википедии», — пишет Владимир А.

Елена М. добавила, что за счет транзита российского газа Украина содержит армию, которая воюет в Донбассе. Российское правительство, судя по всему, об этом «не знало», раз Зеленский так открыто об этом говорит.

«Давно пора уже было отключить газ через Украину. Все время воровали, при этом говорили, что получают из Польши реверс газа. Шантажисты», — поделилась своим мнением Людмила М.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов осудил Зеленского за навязывание Западу «боязни России».