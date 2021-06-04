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новостей
09:19
Происшествия
Паром и маломерное судно столкнулись на реке Лена в Якутии
09:19
Происшествия
Осужденного Ангарского маньяка Попкова приговорили к новому сроку
09:19
Общество
Семерых детей забрали у матери в Новосибирской области после скандала в Сети
09:15
Политика
В Крыму собрали информацию о бизнесе украинских чиновников
09:15
Общество
Диетологи предупредили об опасности маринованных огурцов
09:14
Экономика
Россия отказывается от доллара: пора ли вкладываться в рубли
09:13
Наука
Ученые совершили новое открытие в области генома человека
09:12
Политика
Пушков забанил в Twitter экс-президента Эстонии
09:12
ФАН-ТВ
Байден огласил черный список компаний КНР. События дня
09:10
Политика
Москва выразила Токио протест из-за инцидента в Охотском море
09:08
Наука
Британские ученые выяснили, как быстро истончается лед в Арктике
09:07
Политика
Милонов рассказал, что случится с США после отказа России от доллара
09:07
Общество
Концертные мероприятия в Петербурге перенесли на время проведения ПМЭФ и Евро-2020
09:06
Экономика
Жителям России рассказали, что делать с долларами после решения ФНБ
09:02
Общество
Татьяна Буланова выступит в поддержку авторского вечера поэтессы Галины Заренковой
09:01
Общество
Электрокроссовер BMW iX выйдет на российский рынок по цене от 8,5 млн рублей
08:59
Экономика
Металлургические компании догнали нефтегазовые по объему дивидендов в России
08:57
Политика
«Клоун всегда любил популярность»: в Сети оценили речь Зеленского
08:55
Общество
Восемь новых станций метро откроют в Петербурге к 2032 году
08:54
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Татьяна Буланова выступит в поддержку авторского вечера поэтессы Галины Заренковой

Общество
Татьяна Буланова выступит в поддержку авторского вечера поэтессы Галины Заренковой
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Петербург увидит традиционный ежегодный гала-концерт поэта Галины Заренковой «Зазеркалье» и презентацию нового альбома «Сто песен Галины Заренковой».

Татьяна Буланова и Галина Заренкова расскажут пользователям ФАН и Медиагруппы «Патриот» о предстоящем концерте на пресс-конференции в пятницу, 4 июня, в 13:00.

Концерт пройдет 9 июня в БКЗ «Октябрьский» и на нем зрители услышат не только новые стихи и песни Заренковой, но и «новые» имена авторов музыки, и кавычки здесь объяснимы, ибо имена всем хорошо известны, но обычно они не писали мелодий, но поэзия Галины Заренковой вдохновила их на это. И среди этих «открытий» — заслуженные артисты РФ Татьяна Буланова, Сергей Рогожин, Марина Капуро, Юрий Охочинский.

Кроме того, в шоу-программе примут участие: Александр Морозов, Светлана Сурганова, и они тоже представят публике свои новые работы. Также в программе примут участие Наташа Королёва, Вика Цыганова, Сергей Минаев, Оксана Фёдорова, Валерий Дайнеко, Григорий Чернецов и многие другие. Стихи прозвучат в исполнении автора — Галины Заренковой, а также в исполнении известных театральных актеров: Владимира Конкина, Владимира Глазунова, Елены Переслени.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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Все новости / Общество / Татьяна Буланова выступит в поддержку авторского вечера поэтессы Галины Заренковой
буланова заренкова
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