Татьяна Буланова выступит в поддержку авторского вечера поэтессы Галины Заренковой

Петербург увидит традиционный ежегодный гала-концерт поэта Галины Заренковой «Зазеркалье» и презентацию нового альбома «Сто песен Галины Заренковой».

Татьяна Буланова и Галина Заренкова расскажут пользователям ФАН и Медиагруппы «Патриот» о предстоящем концерте на пресс-конференции в пятницу, 4 июня, в 13:00.

Концерт пройдет 9 июня в БКЗ «Октябрьский» и на нем зрители услышат не только новые стихи и песни Заренковой, но и «новые» имена авторов музыки, и кавычки здесь объяснимы, ибо имена всем хорошо известны, но обычно они не писали мелодий, но поэзия Галины Заренковой вдохновила их на это. И среди этих «открытий» — заслуженные артисты РФ Татьяна Буланова, Сергей Рогожин, Марина Капуро, Юрий Охочинский.

Кроме того, в шоу-программе примут участие: Александр Морозов, Светлана Сурганова, и они тоже представят публике свои новые работы. Также в программе примут участие Наташа Королёва, Вика Цыганова, Сергей Минаев, Оксана Фёдорова, Валерий Дайнеко, Григорий Чернецов и многие другие. Стихи прозвучат в исполнении автора — Галины Заренковой, а также в исполнении известных театральных актеров: Владимира Конкина, Владимира Глазунова, Елены Переслени.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

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