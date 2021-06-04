Онищенко призвал отказаться от пластиковой тары для воды и пива

Москва, 4 июня. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что России нужно отказаться от производства и использования бутылок для воды и пива из пластика.

Депутат отметил, что нужно организовать обсуждение, в котором будут участвовать производители пластика, и запретить пластиковую тару для питьевой воды, пищевых продуктов, к которым относится пиво, и других товаров. Онищенко пояснил, что большую долю такого производства занимает именно пластиковая тара для пива и воды.

«Это давно уже надо, и не только для воды. У нас воды много выпускается в пластиковой таре, даже казахи перешли на стекло, хотя у них меньше возможностей. А если это еще касается такого напитка, который содержит спирт, например, пиво, то это вообще недопустимо», — цитирует Онищенко ТАСС.

Депутат заявил об огромном пластиковом лобби и напомнил о своих неудачных попытках ввести запрет на тару для слабоалкогольных напитков.

Ранее эндокринолог Анна Гончарова заявила, что вредные вещества из пластика могут проникать в еду, а из нее в организм человека. Его не следует использовать для длительного хранения продуктов и разогрева еды. Даже пищевой пластик «не является абсолютно безопасным», подчеркнула эксперт.