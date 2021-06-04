Россияне смогут «оплачивать лицом» покупки и проезд уже в 2021 году

Москва, 4 июня. Бесконтактная оплата покупок в магазинах и проезда в общественном транспорте с помощью биометрии «по лицу» станет возможна в России до конца 2021 года.

Об инновационном способе оплаты рассказал руководитель коммерческого блока компании OVision Владислав Минеев. Пилотная обкатка устройства под названием OPay в настоящее время проходит в Петербурге в сети кулинарий «КиО Кухня». Компания уже ведет переговоры о запуске первых проектов с транспортными хабами и крупными ритейлерами.

«OPay — это универсальное устройство, которое совмещает функционал для оплаты по лицу и контроля доступа. Решение с легкостью сможет позволить малый и средний бизнес, а также любая розничная точка, оказывающая услуги», — подчеркнул Минеев в беседе с РИА Новости.

Для использования сервиса нужно скачать приложение OVISION на IOS или Android. После этого следует сделать селфи и добавить данные банковской карты.

Минтранс РФ ранее анонсировал внедрение биометрической идентификации личности в российских аэропортах. Произойти это должно к 2024 году.