Живодеры из Саранска привязали собаку к дереву и оставили медленно умирать

Саранск, 4 июня. Волонтеры, занимающиеся поиском хозяев для бездомных животных, нашли в лесополосе привязанного к дереву пса.

В соцсетях поделились жуткой историей. Добровольцы региона обнаружили собаку в лесном массиве. Она была привязана к дереву и истошно скулила. По предварительным данным, таким образом от нее хотели избавиться хозяева.

Пес оказался очень ласковым, любопытным и активным. Если бы не волонтеры, ему бы пришлось умирать долгой и мучительной смертью.

«Непонятно, чем он «заслужил» такую участь от своего хозяина <...> игривый ребенок, быстро привязывается , знает команды», — рассказали в соцсетях.

Известно, что сейчас четвероногий дружок в безопасности. Неравнодушные люди предоставили временное жилье, но вскоре собаке потребуется хозяин.

Недавно экипаж ледокола в ЯНАО спас собаку. Годовалый пес потерялся, чтобы доставить его хозяевам, понадобилось судно на воздушной подушке.