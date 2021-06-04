Нужно ли запрещать россиянам оружие, поспорят депутат Чебыкин и редактор Дегтярев

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки к закону «Об оружии», ужесточающие его регулирование, но раздаются голоса, требующие вообще запретить оборот оружия, охоту и даже спортивную стрельбу.

Насколько далеко могут зайти депутаты во втором чтении? Уже анонсировано ограничение на возраст владельца оружия (с 21 года), есть предложения запретить оборот оружия тем, кто попался пьяным за рулем или тем, кто не служил в армии.

Нужны ли дополнительные ограничения для граждан России в части покупки, хранения, транспортировки оружия и его использования, или уже существующих ограничений вполне достаточно?

Об этом в рамках проекта ФАН «Слово против слова» поспорят:

— главный редактор журнала «КАЛАШНИКОВ. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев;

— депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин.

Дебаты пройдут в пятницу, 4 июня, в 15:00 на площадке Медиагруппы «Патриот».

Сценарий дебатов предполагает три этапа мероприятия:

— вопросы от ведущего;

— вопросы участников друг другу;

— вопросы от журналистов.

К итоговому материалу, где мы разместим также видео, будет прикреплен опрос, в ходе которого любой наш читатель сможет выразить свое мнение и отдать голос за участника дебатов.

Голосование продлится неделю, до вечера четверга 10 июня. На следующий день, в пятницу, мы объявим победителя и опубликуем анонс следующих дебатов, которые состоятся в пятницу, 11 июня.

Напомним, Федеральное агентство новостей (ФАН) объявило о запуске на площадке медиацентра «Патриот» общественно-политических дебатов «Слово против слова» в апреле 2021 года.

Мы приглашаем коллег-журналистов в гости к нам в пресс-центр задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

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