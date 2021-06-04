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новостей
09:19
Происшествия
Паром и маломерное судно столкнулись на реке Лена в Якутии
09:19
Происшествия
Осужденного Ангарского маньяка Попкова приговорили к новому сроку
09:19
Общество
Семерых детей забрали у матери в Новосибирской области после скандала в Сети
09:15
Политика
В Крыму собрали информацию о бизнесе украинских чиновников
09:15
Общество
Диетологи предупредили об опасности маринованных огурцов
09:14
Экономика
Россия отказывается от доллара: пора ли вкладываться в рубли
09:13
Наука
Ученые совершили новое открытие в области генома человека
09:12
Политика
Пушков забанил в Twitter экс-президента Эстонии
09:12
ФАН-ТВ
Байден огласил черный список компаний КНР. События дня
09:10
Политика
Москва выразила Токио протест из-за инцидента в Охотском море
09:08
Наука
Британские ученые выяснили, как быстро истончается лед в Арктике
09:07
Политика
Милонов рассказал, что случится с США после отказа России от доллара
09:07
Общество
Концертные мероприятия в Петербурге перенесли на время проведения ПМЭФ и Евро-2020
09:06
Экономика
Жителям России рассказали, что делать с долларами после решения ФНБ
09:02
Общество
Татьяна Буланова выступит в поддержку авторского вечера поэтессы Галины Заренковой
09:01
Общество
Электрокроссовер BMW iX выйдет на российский рынок по цене от 8,5 млн рублей
08:59
Экономика
Металлургические компании догнали нефтегазовые по объему дивидендов в России
08:57
Политика
«Клоун всегда любил популярность»: в Сети оценили речь Зеленского
08:55
Общество
Восемь новых станций метро откроют в Петербурге к 2032 году
08:54
Политика
Онищенко призвал отказаться от пластиковой тары для воды и пива
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Нужно ли запрещать россиянам оружие, поспорят депутат Чебыкин и редактор Дегтярев

Пресс-центр
Нужно ли запрещать россиянам оружие, поспорят депутат Чебыкин и редактор Дегтярев
Федеральное агентство новостей  / 

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки к закону «Об оружии», ужесточающие его регулирование, но раздаются голоса, требующие вообще запретить оборот оружия, охоту и даже спортивную стрельбу.

Насколько далеко могут зайти депутаты во втором чтении? Уже анонсировано ограничение на возраст владельца оружия (с 21 года), есть предложения запретить оборот оружия тем, кто попался пьяным за рулем или тем, кто не служил в армии.

Нужны ли дополнительные ограничения для граждан России в части покупки, хранения, транспортировки оружия и его использования, или уже существующих ограничений вполне достаточно?

Об этом в рамках проекта ФАН «Слово против слова» поспорят:

— главный редактор журнала «КАЛАШНИКОВ. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев;

— депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин.

Дебаты пройдут в пятницу, 4 июня, в 15:00 на площадке Медиагруппы «Патриот».

Сценарий дебатов предполагает три этапа мероприятия:

— вопросы от ведущего;

— вопросы участников друг другу;

— вопросы от журналистов.

К итоговому материалу, где мы разместим также видео, будет прикреплен опрос, в ходе которого любой наш читатель сможет выразить свое мнение и отдать голос за участника дебатов.

Голосование продлится неделю, до вечера четверга 10 июня. На следующий день, в пятницу, мы объявим победителя и опубликуем анонс следующих дебатов, которые состоятся в пятницу, 11 июня.

Напомним, Федеральное агентство новостей (ФАН) объявило о запуске на площадке медиацентра «Патриот» общественно-политических дебатов «Слово против слова» в апреле 2021 года.

Мы приглашаем коллег-журналистов в гости к нам в пресс-центр задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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Все новости / Пресс-центр / Нужно ли запрещать россиянам оружие, поспорят депутат Чебыкин и редактор Дегтярев
россия оружие слово против слова
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