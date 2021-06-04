«Идиотизм будет вечным»: в Сети раскритиковали слова украинского посла в Германии

Киев, 4 июня. Посол Киева в Германии Андрей Мельник заявил, что вступление Украины в НАТО поможет избежать войны и повысит безопасность. Однако украинцы высмеяли эти слова.

По словам представителя посольства, членство в Североатлантическом Альянсе отпугнет Россию от военных вторжений. Об этом сообщает Regnum.

«Это тот самый Мельник, который Меркель и всей Германии ультиматумы ставит… От вас, рогулей, уже вся Европа противоядие ищет…» — отметила Ирина Т.

Другой пользователь не совсем понял речь посла, ведь Украина и так «воюет с Россией» и без НАТО. Он иронично подчеркнул, а точно ли Украина победит с Альянсом, а вдруг РФ снова не придет?

«Этот идиотизм будет вечным. Украинцы, вы потеряли не Крым и Донбасс — вы потеряли мозг», — отметил Alex V.

Алекс Е. интересуется, а разве Россия собиралась нападать на Украину? Он об этом не слышал. Однако история показывает, что РФ не начинает войны, но заканчивает их.

«Почему он решил, что Россия хочет содержать Украину?» — спросил Витольд К.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что требования Украины к США и Германии по «Северному потоку — 2» смешны.