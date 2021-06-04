Онищенко призвал разобраться с Nestle и McDonalds

Москва, 4 июня. Доступ продукции Nestle на российский рынок необходимо урегулировать, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Онищенко также призвал "разобраться" с фастфудом McDonalds, который не соответствует культуре питания россиян. Об этом он рассказал ТАСС.

"Nestle — не просто взять и запретить, а вызвать их и предложить: или вы меняете свою политику, или мы вас просто уберем с нашего рынка. Тем более, что это продукция не первой необходимости", — сказал депутат.

Онищенко добавил, что с компанией McDonalds тоже нужно разобраться. По его мнению, она за короткое время практически разрушила "многовековую культуру питания" россиян. Привычки перекусывать на ходу и есть всухомятку негативно сказываются на эндокринной системе и приводят к детскому ожирению.

Ранее Онищенко выделил три основные причины для регулярных занятий спортом. Движение является эволюционной потребностью человека. Спорт восстанавливает баланс между умственной и физической активностью и благотворно сказывается на состоянии здоровья. Эволюция человека произошла именно благодаря физическим нагрузкам.