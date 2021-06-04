Центробанк России аннулировал лицензию «РФИ Банка»

Москва, 4 июня. Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «РФИ Банк», говорится в сообщении регулятора.

Банк учрежден в 2000 году в форме закрытого акционерного общества как небанковская кредитная организация «Резервные финансы» (ЗАО «НКО «Резервные финансы»). На 1 февраля 2021 года объем нетто-активов банка составил 5,3 млрд рублей, объем собственных средств — 0,7 млрд рублей. По итогам первого квартала «РФИ Банк» занимает 303-е место по размеру активов среди банков России.

Основными направлениями деятельности организации являются расчетно-кассовое обслуживание коммерческих организаций, эквайринг и транзакционный бизнес. Причина для отзыва лицензии устанавливается.