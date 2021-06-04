Дачникам раскрыли секреты выращивания гигантских тыкв

Москва, 4 июня. Россияне, которые проживают не в самых теплых уголках страны, должны придерживаться простых правил рассадного способа выращивания тыкв.

Тыквенные семена в начале мая на два часа опускают в горячую воду (55–60°). После такого разогрева их проращивают до наклевывания, а затем высевают на глубину 3,5–4 см, сообщает «Наш Черемшан». Рассаду нужно высаживать после заморозков, по уплотненной схеме — в междурядьях оставляют 1,4 метров, между растениями в ряду – 80 сантиметров.

В первой половине лета тыкву нужно много поливать. При этом когда образуется пятый настоящий лист, верхушки центральных побегов прищипывают, чтобы спровоцировать рост боковых плетей, из которых впоследствии и сформируется урожай.

Недавно правозащитник Евгений Корчаго оборвал споры вокруг петрушки на дачном участке. Ее можно выращивать и употреблять на даче на законных основаниях, рассказал он.