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09:19
Происшествия
Осужденного Ангарского маньяка Попкова приговорили к новому сроку
09:19
Общество
Семерых детей забрали у матери в Новосибирской области после скандала в Сети
09:15
Политика
В Крыму собрали информацию о бизнесе украинских чиновников
09:15
Общество
Диетологи предупредили об опасности маринованных огурцов
09:14
Экономика
Россия отказывается от доллара: пора ли вкладываться в рубли
09:13
Наука
Ученые совершили новое открытие в области генома человека
09:12
Политика
Пушков забанил в Twitter экс-президента Эстонии
09:12
ФАН-ТВ
Байден огласил черный список компаний КНР. События дня
09:10
Политика
Москва выразила Токио протест из-за инцидента в Охотском море
09:08
Наука
Британские ученые выяснили, как быстро истончается лед в Арктике
09:07
Политика
Милонов рассказал, что случится с США после отказа России от доллара
09:07
Общество
Концертные мероприятия в Петербурге перенесли на время проведения ПМЭФ и Евро-2020
09:06
Экономика
Жителям России рассказали, что делать с долларами после решения ФНБ
09:02
Общество
Татьяна Буланова выступит в поддержку авторского вечера поэтессы Галины Заренковой
09:01
Общество
Электрокроссовер BMW iX выйдет на российский рынок по цене от 8,5 млн рублей
08:59
Экономика
Металлургические компании догнали нефтегазовые по объему дивидендов в России
08:57
Политика
«Клоун всегда любил популярность»: в Сети оценили речь Зеленского
08:55
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Дачникам раскрыли секреты выращивания гигантских тыкв

Общество
Дачникам раскрыли секреты выращивания гигантских тыкв
wikipedia.org  /  George Chernilevsky / Public Domain

Москва, 4 июня. Россияне, которые проживают не в самых теплых уголках страны, должны придерживаться простых правил рассадного способа выращивания тыкв.

Тыквенные семена в начале мая на два часа опускают в горячую воду (55–60°). После такого разогрева их проращивают до наклевывания, а затем высевают на глубину 3,5–4 см, сообщает «Наш Черемшан». Рассаду нужно высаживать после заморозков, по уплотненной схеме — в междурядьях оставляют 1,4 метров, между растениями в ряду – 80 сантиметров.

В первой половине лета тыкву нужно много поливать. При этом когда образуется пятый настоящий лист, верхушки центральных побегов прищипывают, чтобы спровоцировать рост боковых плетей, из которых впоследствии и сформируется урожай.

Недавно правозащитник Евгений Корчаго оборвал споры вокруг петрушки на дачном участке. Ее можно выращивать и употреблять на даче на законных основаниях, рассказал он.

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тыква урожай огород
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