Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 72

ФАН представляет 72-й выпуск рейтинга СМИ, активно раскручивающих антироссийскую повестку. В этом выпуске: в России хотят установить алкозамки за пьяную езду, в двух районах Рязанской области зафиксирована вспышка коронавируса, в сибирском Бердске из-за нехватки холодильников портятся трупы. Подробнее об этих вбросах — в нашем материале.

Итоги недели

«Эхо Москвы» вторую неделю подряд удерживает первую строчку. У издания 55 текстов антироссийской направленности. «МБХ медиа» (52 текста), связанное с беглым олигархом Михаилом Ходорковским, остается на второй строчке. «Дождь» (48 текстов) расположился на третьей позиции.

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Напомним, фейк — это мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

МВД и алкозамки

«Эхо Москвы» и еще ряд СМИ распространили новость о том, что Минпромторг и ГИБДД рассматривают возможность установки алкозамков на автомобили, водители которых попадались пьяными за рулем.

Но официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что ведомство не участвует в проработке нормы о принудительном оснащении алкозамками автомобилей ранее провинившихся россиян.

«Данная информация не соответствует действительности. МВД России с подобной инициативой не выступало и в проработке данного вопроса в настоящее время участия не принимает», — заявила она.

Волк напомнила — МВД РФ уже давало отрицательный отзыв на такие предложения. По оценке ведомства, эффективное внедрение алкозамков в России возможно только при создании соответствующих организационно-технических и правовых основ — принятии законодательных актов, утверждении и внедрении технических стандартов, организации развитой сети контрольно-сервисных центров.

«Учитывая отсутствие на сегодняшний день необходимых условий для внедрения алкозамков, все заявления по данной теме являются преждевременными и некорректными», — заключила Волк.

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Вспышка коронавируса

На этой неделе появилась информация, что в двух районах Рязанской области — Сараевском и Скопинском — произошла вспышка коронавирусной инфекции.

Однако рязанская оперативная группа по коронавирусу выступила с опровержением. По данным Роспотребнадзора, в Рязанской области ситуация с COVID-19 остается стабильной и под контролем. Специалисты проводят мониторинг показателей ежедневно.

За весь период наблюдения в Сараевском и Скопинском районах показатели не превышали среднеобластного значения, вспышки заболеваемости не регистрировались.

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Нехватка холодильников

В морге Бердска якобы сломался холодильник, из-за этого портятся тела умерших людей, пугали читателей некоторые СМИ.

В «Новосибирском областном клиническом бюро судебно-медицинской экспертизы» назвали «страшилку» фейком.

В Бердском городском судебно-медицинском отделении, действительно, в наличии есть лишь один холодильник. Его объем позволяет разместить тела четырех умерших. Холодильное оборудование находится в исправном состоянии.

Число умерших, которые поступают в морг ежедневно, не бывает больше четырех. Это могут подтвердить статистические данные. Морг Бердска в состоянии хранить все поступившие тела в холодильной камере, заверили в региональном ведомстве.

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Мнение экспертов

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отметил — два вброса касаются работы системы здравоохранения. Она, разумеется, испытала на себе огромное давление из-за пандемии коронавируса, однако выдержала и продолжает работу.

Очевидно, кого-то это, как и постепенное улучшение ситуации с заболеваемостью в России, мало устраивает. Поэтому практически беспрерывно появляются вбросы про якобы имеющиеся провалы отечественной медицины.

«Рязанский случай представлен явно как пример негативного влияния массовых праздничных мероприятий в мае на эпидемиологическую обстановку. Однако при соблюдении мер предосторожности на свежем воздухе очень трудно добиться вспышки, о которой написали как о свершившемся факте. Разумеется, какие-то колебания в числе зараженных возможны, и они могут быть чувствительными для небольших районных лечебных заведений. Однако называть их вспышкой и увязывать с праздничными мероприятиями — это уже явный фейк», — пояснил Простаков.

А вброс о Бердске, по мнению эксперта, очевидно, направлен на дискредитацию оснащенности системы здравоохранения. Можно заметить, что он сделан по шаблонам реальных прошлогодних «коронавирусных» новостей из западных стран. Там регулярно фиксировались случаи нехватки мест для тел умерших во время пандемии.

«Идея алкозамков не нова, однако технически и юридически недостаточно проработана. Можно ожидать, что в будущем она обязательно станет достаточно актуальной, особенно в сфере транспорта, занятого пассажирскими перевозками. Безопасность волнует многих, и на ее обеспечение могут быть потрачены немалые средства, которые окупятся множеством сохраненных жизней», — добавил Сергей Простаков.

Однако, заметил он, сейчас вброс об оснащении личных авто алкозамками — лишь попытка вызвать волну недовольства в обществе. Из-за опасения технических проблем и отсутствия рабочих примеров такая идея в ближайшее время не будет популярной. Но не исключено, что в ближайшем будущем в чувствительных областях она будет реализована на практике.

35.мвд.рф / пресс-служба ГИБДД УМВД России по Вологодской области

Независимый аналитик, публицист Юрий Голубь обратил внимание, что алкозамки стали настоящей фобией недобросовестных автомобилистов. Не удивительно, что периодически возникают слухи об их обязательной установке, которые транслируют разного рода автоэксперты.