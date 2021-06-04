Певец Робби Уильямс облысел из-за жены

Лондон, 4 июня. Супруга популярного британского певца Робби Уильямса Айла Филд налысо побрила своего мужа. Видео она разместила на своей странице в Instagram.

На кадрах исполнитель и его супруга стоят на балконе своего дома. Филд взяла в руки электрическую бритву и постепенно начала удалять отросшие волосы звезды. После чего Уильямс несколько раз погладил свою лысину.

«Когда дело доходит до его волос — это либо все, либо ничего. В результате мы ничего не оставили», — оставила комментарий к видео 42-летняя актриса.

Запись собрала более 30 тысяч лайков. Поклонники, увидев преображение Уильямса, отметили, что артист стал выглядеть намного моложе.

«Он словно стал тем самым Робби из 90-х»; «Боже, какой неожиданный сюрприз!»; «Он словно помолодел!»; «Так гораздо лучше!» — пишут фанаты, комментируя «облысение» знаменитости.

В начале года стало известно, что Робби Уильямс станет героем нового фильма режиссера Майкла Грейси. Картина будет о творческой жизни британского исполнителя.