Вашингтон, 4 июня. Американские спецслужбы не нашли свидетельств, что аномальные атмосферные явления связаны с космическими кораблями. Об этом сообщает New York Times.

Всего в докладе рассматриваются около 120 инцидентов, которые были документально зафиксированы за прошедшие 20 лет. Наблюдаемые феномены не имели отношения к технологиям США.

Сам факт этого исключает возможность того, что пилоты в действительности сталкивались с некими аппаратами, имеющими отношение к секретным программам правительства. Подчеркивается, что правительство не должно исключать теорию о существовании кораблей инопланетян.

Пентагон готовится приписать неопознанные объекты КГБ. Об этом ранее заявил эксперт Егвений Беня.