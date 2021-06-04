«Алмаз-Антей» планирует создать линейку беспилотников

Москва, 4 июня. Концерн «Алмаз-Антей» собирается создать беспилотные воздушные, наземные и морские аппараты, сообщил заместитель генерального директора концерна Михаил Подвязников.

Подвязников отметил, что концерн планирует развивать морской, наземный и воздушный беспилотный транспорт «в плане гражданского значения» для разных направлений деятельности.

«Мы рассчитываем, что такая программа стартует, и мы сможем удивить мир своими изобретениями. Не могу предугадывать. Я рассчитываю, что эта программа будет утверждена и начнется ее реализация», — сообщил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме Подвязников.

Ранее глава концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков заявил, что космолеты США могут нести на борту ядерное оружие. Аппараты американского производства X-37 способны нести до шести ядерных боеголовок, считает он.

Официально заявляется, что данная разработка создана для ведения разведки. Пентагон планирует к 2025 году получить не менее восьми подобных платформ, что является серьезным вызовом, заметил глава концерна.