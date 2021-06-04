«Это сенсация»: как в Сети прокомментировали интервью Протасевича

Минск, 4 июня. Экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич дал интервью для телеканала ОНТ, в котором раскрыл немало подробностей о протестах и работе СМИ. В Сети оценили его выступление.

В эфире программы «Марков. Ничего личного» блогер-экстремист признал себя виновным в призывах к протестам. Также он раскрыл имена координаторов митингов и связях Nexta с фондом «Белорусский дом в Варшаве» и польским правительством.

«Это сенсация можно сказать, это очень интересно было услышать», — написал Play 999.

Другой пользователь считает, что Протасевич своим признанием просто пошел на сделку. По его словам, ему могли пообещать тюремный срок на 5–6 лет вместо 15.

«Вот это новость: деньги, олигархи, национализм... А затем фашизм», — удивился один из комментаторов.

По мнению Даника Даника, интервью настолько интересное, что он не заметил, как разрядилась батарея смартфона. Он поблагодарил телеканал ОНТ за это видео.

«Ну что сказать... В самолете действительно летела «бомба»», — иронизирует Василий А.

Ранее интервью с Протасевичем оценил украинский политолог Алексей Журавко. Он не поверил плачу блогера и считает, что это «слезы загнанной крысы».