Россияне могут начать отдыхать 31 декабря каждый год

Москва, 4 июня. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации рассмотрит возможность введения последнего дня в году — 31 декабря — выходным на постоянной основе.

С таким заявлением выступил глава ведомства Антон Котяков. Ранее он рассказал, сколько дней будут отдыхать граждане России в начале будущего года.

«На новогодние праздники у нас с вами будет десять выходных дней: к 31 декабря добавится девять дней в январе», — цитирует ТАСС министра.

Что касается следующих длинных выходных, то они выпадут на майские праздники. В частности, и на первые числа, и на День Победы будет по четыре выходных дня, что позволит россиянам отвлечься от рабочих будней.