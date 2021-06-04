Дрозденко рассказал о значимости подписанных на ПМЭФ соглашений для Ленобласти

Санкт-Петербург, 4 июня. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что 90% соглашений, подписанных на Петербургском международном экономическом форуме, реализуются на практике.

По его словам, у региона один из самых высоких показателей реализации соглашений. По этой причине чиновник считает ПМЭФ значимым мероприятием для Ленинградской области.

Дрозденко указал, что многие предприятия, строительство которых было одобрено в 2019 году, уже открыты или находятся на завершающей стадии создания. Благодаря их работе и уплате налогов бюджет Ленинградской области пополняется.

«ПМЭФ — это инвестиции, но это не инвестиции ради инвестиций. Это же улучшение качества жизни жителей области. Мы не случайно входим в десятку регионов с самым высоким уровнем и качеством жизни в России, хотя есть еще над чем работать. Но все это происходит лишь потому, что в бюджете есть деньги. А в бюджете есть деньги, потому что есть предприятия, которые платят налоги», — сказал Дрозденко в разговоре с изданием «Слово и дело».

Александр Дрозденко до начала ПМЭФ сообщал, что Ленинградская область намерена заключить на форуме соглашения на общую сумму более 1 триллиона рублей.