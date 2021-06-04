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новостей
09:15
Политика
В Крыму собрали информацию о бизнесе украинских чиновников
09:15
Общество
Диетологи предупредили об опасности маринованных огурцов
09:14
Экономика
Россия отказывается от доллара: пора ли вкладываться в рубли
09:13
Происшествия
Осужденного Ангарского маньяка Попкова приговорили к новому сроку
09:13
Наука
Ученые совершили новое открытие в области генома человека
09:12
Политика
Пушков забанил в Twitter экс-президента Эстонии
09:12
ФАН-ТВ
Байден огласил черный список компаний КНР. События дня
09:10
Политика
Москва выразила Токио протест из-за инцидента в Охотском море
09:08
Наука
Британские ученые выяснили, как быстро истончается лед в Арктике
09:07
Политика
Милонов рассказал, что случится с США после отказа России от доллара
09:07
Общество
Концертные мероприятия в Петербурге перенесли на время проведения ПМЭФ и Евро-2020
09:06
Экономика
Жителям России рассказали, что делать с долларами после решения ФНБ
09:02
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Татьяна Буланова выступит в поддержку авторского вечера поэтессы Галины Заренковой
09:01
Общество
Электрокроссовер BMW iX выйдет на российский рынок по цене от 8,5 млн рублей
08:59
Экономика
Металлургические компании догнали нефтегазовые по объему дивидендов в России
08:57
Политика
«Клоун всегда любил популярность»: в Сети оценили речь Зеленского
08:55
Общество
Восемь новых станций метро откроют в Петербурге к 2032 году
08:54
Политика
Онищенко призвал отказаться от пластиковой тары для воды и пива
08:53
Технологии
Россияне смогут «оплачивать лицом» покупки и проезд уже в 2021 году
08:52
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Центробанк России аннулировал лицензию «РФИ Банка»
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Дрозденко рассказал о значимости подписанных на ПМЭФ соглашений для Ленобласти

Экономика
Дрозденко рассказал о значимости подписанных на ПМЭФ соглашений для Ленобласти
wikipedia.org  /  K-spb2 / CC BY-SA 4.0

Санкт-Петербург, 4 июня. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что 90% соглашений, подписанных на Петербургском международном экономическом форуме, реализуются на практике.

По его словам, у региона один из самых высоких показателей реализации соглашений. По этой причине чиновник считает ПМЭФ значимым мероприятием для Ленинградской области.

Дрозденко указал, что многие предприятия, строительство которых было одобрено в 2019 году, уже открыты или находятся на завершающей стадии создания. Благодаря их работе и уплате налогов бюджет Ленинградской области пополняется.

«ПМЭФ — это инвестиции, но это не инвестиции ради инвестиций. Это же улучшение качества жизни жителей области. Мы не случайно входим в десятку регионов с самым высоким уровнем и качеством жизни в России, хотя есть еще над чем работать. Но все это происходит лишь потому, что в бюджете есть деньги. А в бюджете есть деньги, потому что есть предприятия, которые платят налоги», — сказал Дрозденко в разговоре с изданием «Слово и дело».

Александр Дрозденко до начала ПМЭФ сообщал, что Ленинградская область намерена заключить на форуме соглашения на общую сумму более 1 триллиона рублей.

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Все новости / Экономика / Дрозденко рассказал о значимости подписанных на ПМЭФ соглашений для Ленобласти
дрозденко пмэф ленинградская область
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