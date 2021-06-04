Названы самые востребованные авианаправления в длинные выходные в России

Москва, 4 июня. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру назвал авианаправления, которые пользуются популярностью в длинные выходные с 12 по 14 июня в 2021 году.

Больше всего перелетов из столицы запланировано в Симферополь. Каждый четвертый билет покупается именно на это направление. Средний чек за перелет в обе стороны составляет около 11,2 тыс. рублей, сообщает RT.

На втором по популярности месте оказались Сочи. На это направление приходится почти 16% купленных авиабилетов, а средний чек в обе стороны составляет 11,7 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров Анапа. Доля направления составила 10%, а средний чек — 12,3 тыс. рублей.

В топ-10 авианаправлений с вылетом из Москвы вошли Калининград, Геленджик, Петербург, Краснодар, Минеральные Воды, Уфа и Екатеринбург.

Ранее в Госдуме рассказали о мерах поддержки внутреннего туризма. Глава думского комитета по спорту Борис Пайкин отметил, что в России разрабатывается национальный проект по туризму, предусматривающий модернизацию существующей инфраструктуры.