Прибыль российских банков может достичь 1,7 трлн рублей в 2021 году

Москва, 4 июня. Финансовый результат банковского сектора составит в 2021 году 1,6–1,7 трлн рублей, подсчитала старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева.

Прежде специалист прогнозировала снижение прибыли банков по сравнению с 2020 годом до 900 млрд рублей (−44%). Но кредитным организациям не нужно было существенно досоздавать резервы, а ожидаемый рост просрочек по корпоративным займам растянулся во времени. Кроме того, на банках положительно отразились повышение ключевой ставки ЦБ и рост банковской маржи из-за повышения процентов по кредитам, сообщает газета «Известия» со ссылкой на эксперта.

Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина отметила, что давление на небольшие кредитные организации может вырасти из-за ухудшения качества займов и увеличения просрочек у их основной клиентской базы — малого и среднего бизнеса.

Ранее сообщалось, что в российском банковском секторе наметилась тенденция повышения ставок по ипотеке. Более трети организаций, входящих в топ-20, ухудшили условия ипотечного кредитования.