Онколог указал на неточность в методе выявления рака от Мясникова

Москва, 4 июня. Трудности при глотании во время рака пищевода, о которых рассказал телеведущий Александр Мясников, появляются на третьей или четвертой стадии рака, когда лечить уже поздно.

Боли и трудности при глотании, как правило, указывают на ту стадию болезни, когда все лечение ограничивается установкой стента, либо гастростомы, чтобы пациент мог питаться в последние дни жизни. Об этом рассказал старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, хирург-онколог, эндоскопист Иван Карасев в своем Instagram.

«Доктор говорит о 3-й и 4-й стадиях рака, когда нарушается прохождение пищи и жидкости. В этом случае уже не показано хирургическое лечение, а иногда даже невозможно выполнить химиолучевую терапию», — подчеркнул он.

Мясников не является онкологом и потому не обладает достаточной компетенцией в этой сфере, чтобы «высказывать такие умозаключения», отметил Карасев. Телеведущий рассказал, что дисфагия (проблемы при глотании) являются признаком рака пищевода, при котором следует обратиться к врачу.